WhatsApp के ये 7 फीचर्स तुरंत करें ऑन, स्कैमर्स से बचाने और अकाउंट सेफ रखने में आएंगे काम

WhatsApp का यूज आज मैसेज भेजने, कॉल करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए किया जाता है। हालांकि साइबर स्कैमर्स इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने, पैसे ऐंठने और अकाउंट पर कब्जा करने के लिए भी करते हैं। कई मामलों में स्कैमर्स पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं और लोगों पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। ऐसे खतरों से बचने के लिए WhatsApp में कई सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। यहां हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं।
WhatsApp का Silence Unknown Callers फीचर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप साइलेंट कर देता है। इससे स्पैम और संभावित स्कैम कॉल्स से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, इन कॉल्स की जानकारी कॉल्स टैब में देखी जा सकती है। इसे ऑन करने के लिए Settings में जाएं। फिर Privacy और Calls विकल्प पर टैप करके Silence Unknown Callers को ऑन कर दें।
WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स को कुछ अनजान कॉलर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिखाता है। इसमें नंबर किस देश में रजिस्टर्ड है और आपके साथ कोई कॉमन ग्रुप है या नहीं, जैसी जानकारी शामिल हो सकती है। इससे कॉल उठाने से पहले स्थिति को समझने में मदद मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में पैसे मांगता है या गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो उसकी बातों पर तुरंत भरोसा ना करें।
टू-स्टेप वेरिफिकेशन WhatsApp अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। WhatsApp ने इस फीचर को मजबूत करने के लिए लंबे अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर के इस्तेमाल का विकल्प भी पेश किया है। इसे सेट करने के लिए Settings में Account और फिर Two-step verification विकल्प पर जाएं।
अगर कोई अनजान व्यक्ति पैसे मांगता है, संदिग्ध लिंक भेजता है या निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसे ब्लॉक और रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित चैट खोलें और कॉन्टैक्ट की जानकारी में जाकर Block या Report विकल्प चुनें। डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
स्कैमर्स कई बार लोगों को झांसा देकर उनके WhatsApp अकाउंट को अपने डिवाइस से लिंक करवाने की कोशिश करते हैं। WhatsApp संदिग्ध डिवाइस-लिंकिंग रिक्वेस्ट पर चेतावनी दिखा सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर लिंकिंग कोड साझा न करें और ना ही उसका भेजा QR कोड स्कैन करें। Settings में Linked Devices विकल्प खोलकर जांचें कि आपका अकाउंट किन डिवाइसेज पर लॉगिन है। कोई अनजान डिवाइस दिखने पर उसे लॉगआउट कर दें।
WhatsApp में Protect IP Address in Calls नाम का फीचर भी मिलता है। इसे इनेबल करने पर आपकी कॉल WhatsApp के सर्वर के जरिए कनेक्ट होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका IP एड्रेस नहीं देख पाता। इसे ऑन करने के लिए Settings में Privacy और फिर Advanced विकल्प पर जाएं। यहां Protect IP Address in Calls को इनेबल कर दें।
कई बार अनजान लोग यूजर्स को ऐसे WhatsApp ग्रुप में जोड़ देते हैं, जहां संदिग्ध लिंक या फर्जी ऑफर शेयर किए जाते हैं। इससे बचने के लिए आप तय कर सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप में जोड़ सकता है। इसके लिए Settings में Privacy और फिर Groups विकल्प पर जाएं। यहां My Contacts चुनने पर केवल आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव लोग ही आपको सीधे ग्रुप में जोड़ सकेंगे।