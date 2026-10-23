WhatsApp के ये 7 फीचर्स तुरंत करें ऑन, स्कैमर्स से बचाने और अकाउंट सेफ रखने में आएंगे काम

WhatsApp के 7 सिक्योरिटी फीचर्स

WhatsApp का यूज आज मैसेज भेजने, कॉल करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए किया जाता है। हालांकि साइबर स्कैमर्स इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने, पैसे ऐंठने और अकाउंट पर कब्जा करने के लिए भी करते हैं। कई मामलों में स्कैमर्स पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं और लोगों पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। ऐसे खतरों से बचने के लिए WhatsApp में कई सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। यहां हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं।