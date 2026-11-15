WhatsApp पर अब बना सकेंगे नए टेक्स्ट स्टिकर डिजाइन; आ रहा मजेदार फीचर; यह है खास

नए एंट्री पॉइंट की मदद से टेक्स्ट स्टिकर कैसे बना सकेंगे

यूजर स्टिकर कीबोर्ड खोलकर टेक्स्ट स्टिकर बना सकते हैं। यहां उन्हें एक नॉर्मल स्टिकर बनाने वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। वॉट्सऐप एक बॉटम शीट दिखाएगा, जहां वे फोटो से स्टिकर बनाने या टेक्स्ट स्टिकर बनाने में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे ही यूजर टेक्स्ट स्टिकर बनाने का ऑप्शन चुनते हैं, वॉट्सऐप इंटरफेस के सबसे ऊपर एक नया सेक्शन दिखाएगा, जिसमें एक सर्च फील्ड होगी। जैसे-जैसे यूजर टाइप करते हैं, वॉट्सऐप रियल-टाइम में 10 टेक्स्ट स्टिकर तैयार कर देता है। इनमें एक ही टेक्स्ट को अलग-अलग डिजाइन के साथ दिखाया जाता है। यूजर किसी भी स्टाइल पर टैप करके उसे तुरंत भेज सकते हैं या स्टिकर चुनने से पहले अपने टेक्स्ट को और बेहतर बनाने के लिए टाइप करना जारी रख सकते हैं।