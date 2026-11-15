WhatsApp पर अब बना सकेंगे नए टेक्स्ट स्टिकर डिजाइन; आ रहा मजेदार फीचर; यह है खास

वॉट्सऐप के नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने इस फीचर की जानकारी दी है और इसे एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बीटा 2.26.46.1 अपडेट में देख गया है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस फीचर के जरिए वॉट्सऐप अब टेक्स्ट स्टिकर्स को ढूंढना और इस्तेमाल करना आसान बना रहा है।
यूजर स्टिकर कीबोर्ड खोलकर टेक्स्ट स्टिकर बना सकते हैं। यहां उन्हें एक नॉर्मल स्टिकर बनाने वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। वॉट्सऐप एक बॉटम शीट दिखाएगा, जहां वे फोटो से स्टिकर बनाने या टेक्स्ट स्टिकर बनाने में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे ही यूजर टेक्स्ट स्टिकर बनाने का ऑप्शन चुनते हैं, वॉट्सऐप इंटरफेस के सबसे ऊपर एक नया सेक्शन दिखाएगा, जिसमें एक सर्च फील्ड होगी। जैसे-जैसे यूजर टाइप करते हैं, वॉट्सऐप रियल-टाइम में 10 टेक्स्ट स्टिकर तैयार कर देता है। इनमें एक ही टेक्स्ट को अलग-अलग डिजाइन के साथ दिखाया जाता है। यूजर किसी भी स्टाइल पर टैप करके उसे तुरंत भेज सकते हैं या स्टिकर चुनने से पहले अपने टेक्स्ट को और बेहतर बनाने के लिए टाइप करना जारी रख सकते हैं।
इस अपडेट से पहले, यूजर स्टिकर कीबोर्ड में मौजूद सर्च फील्ड में टेक्स्ट टाइप करके टेक्स्ट स्टिकर बना सकते थे। इस एंट्री पॉइंट पर ध्यान जाना मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर यूजर पहले से मौजूद स्टिकर खोजने के लिए सर्च फील्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेक्स्ट स्टिकर बनाने के नए ऑप्शन के साथ, वॉट्सऐप इस फीचर को ज्यादा आसानी से दिखने लायक बना रहा है। इसका मतलब यह है कि यूजर इसे उसी जगह पर आसानी से पा सकते हैं, जहां से वे फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करके स्टिकर बनाते हैं।
वॉट्सऐप अब 10 तक टेक्स्ट स्टिकर देता है। इनमें एक ही टेक्स्ट को अलग-अलग स्टाइल में दिखाया गया है। पूरे सेट में पीले लेबल, आग की लपटों वाला गुलाबी दिल, पोस्ट-इट नोट और हाथ से लिखी कैलीग्राफी जैसे स्टाइल शामिल हैं। अन्य ऑप्शन्स में बिजली की चमक वाला डार्क बैकग्राउंड, परछाई वाला स्टिकर, चमकीले हरे रंग का डिजाइन, रंग-बिरंगा स्टिकर, सादा सफेद फ्रेम और लाल रंग का A-फ्रेम साइन शामिल हैं। टेक्स्ट स्टिकर के इस पूरे सेट की मदद से यूजर्स आसानी से ऐसा स्टिकर चुन सकते हैं जो उनके मैसेज के टोन से मेल खाता हो।
यह फीचर उन कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया है। वॉट्सऐप इस फीचर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है, इसलिए सभी बीटा टेस्टर्स को यह तुरंत नहीं दिखेगा। अगर आपको अभी टेक्स्ट स्टिकर्स बनाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आने वाले हफ्तों में यह और भी अकाउंट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वॉट्सऐप ने अभी यह नहीं बताया है कि यह फीचर सभी के लिए कब उपलब्ध होगा।