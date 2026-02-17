सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं? जानिए वास्तु शास्त्र के नियम

ईशान कोण देवताओं की दिशा है और जल तत्व से जुड़ा है। यहां सीढ़ियां होना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे संतान सुख में कमी, मानसिक अशांति और कुलदेवता रुष्ट हो सकते हैं। उपाय: सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित चीजें रखें जैसे छोटा फिश एक्वेरियम, चीनी मिट्टी के हल्के गमलों में पौधे या कांच की बोतल में पानी भरकर रखें। ईशान को हल्का और साफ रखें। भारी सामान बिल्कुल ना रखें।
दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) अग्नि तत्व की दिशा है और यहां सीढ़ियां होना अच्छा माना जाता है। दक्षिण दिशा भी भारी वस्तुओं के लिए शुभ है। इस दिशा में सीढ़ियां हैं, तो इनके नीचे इनवर्टर, गैस सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, कपड़े प्रेस या भारी गमले में बड़े पौधे रख सकते हैं। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में स्थिरता आती है। हल्की चीजें यहां ना रखें।
उत्तर और पूर्व दिशा जल और वायु तत्व से जुड़ी हैं। यहां सीढ़ियां होना वास्तु दोष है। इससे धन का बहाव रुकता है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उपाय: सीढ़ियों के नीचे स्थान को जितना संभव हो खाली छोड़ें। अगर रखना ही हो, तो छोटा फिश एक्वेरियम, चीनी मिट्टी के हल्के गमलों में छोटे पौधे या हल्की चीजें रखें। भारी सामान बिल्कुल ना रखें।
दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता और रिश्तों की दिशा है। यहां सीढ़ियां होना बहुत शुभ माना जाता है। सीढ़ियों के नीचे भारी सामान जैसे बड़े गमले में बड़े पौधे, अलमारी, स्टोरेज या भारी फर्नीचर रख सकते हैं। इससे घर में स्थिरता आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और वैवाहिक सुख बढ़ता है। हल्की चीजें यहां ना रखें।
पश्चिम दिशा शनि से और उत्तर-पश्चिम (वायव्य) चंद्र से जुड़ी है। यहां सीढ़ियां होने पर मध्यम वजन की चीजें रखें, जैसे मीडियम साइज के गमले में पौधे, गैस सिलेंडर, प्रेस या छोटी अलमारी। इससे वायु तत्व संतुलित रहता है और घर में शांति बनी रहती है। भारी सामान ना रखें और स्थान को साफ रखें।
सीढ़ियों के नीचे कचरा, जूते-चप्पल, टूटी चीजें, पुराने कपड़े, बाथरूम से जुड़ी चीजें या शौचालय जैसी गंदगी वाली चीजें कभी ना रखें। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और घर में कलह, स्वास्थ्य समस्या और धन हानि का कारण बनती हैं। हमेशा साफ-सुथरा और हल्का-भारी संतुलन रखें।
सीढ़ियां जिस दिशा में हों उसी के अनुसार उनके नीचे चीजें रखें। ईशान में जल तत्व, आग्नेय में अग्नि तत्व, नैऋत्य में भारी सामान और उत्तर-पूर्व में हल्की चीजें रखें। टूटी चीजें और गंदगी कभी ना रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।