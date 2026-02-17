सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं? जानिए वास्तु शास्त्र के नियम

ईशान कोण में सीढ़ियां

ईशान कोण देवताओं की दिशा है और जल तत्व से जुड़ा है। यहां सीढ़ियां होना बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे संतान सुख में कमी, मानसिक अशांति और कुलदेवता रुष्ट हो सकते हैं। उपाय: सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित चीजें रखें जैसे छोटा फिश एक्वेरियम, चीनी मिट्टी के हल्के गमलों में पौधे या कांच की बोतल में पानी भरकर रखें। ईशान को हल्का और साफ रखें। भारी सामान बिल्कुल ना रखें।