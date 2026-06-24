चुपके से पढ़ें WhatsApp मैसेज, भेजने वाले को नहीं चलेगा पता; चैट खोले बिना हो जाएगा काम

नोटिफिकेशन प्रीव्यू का इस्तेमाल करें

सबसे आसान तरीका नोटिफिकेशन प्रीव्यू का इस्तेमाल करना है। जब यह चालू होता है, तो वॉट्सऐप आने वाले मैसेज को सीधे नोटिफिकेशन पैनल में दिखाता है, जिससे यूजर को बातचीत खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। Android फोन पर, स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करने पर अक्सर पूरा मैसेज दिख जाता है। iPhone पर, यूजर ज्यादा जानकारी देखने के लिए नोटिफिकेशन पर लॉन्ग-प्रेस या स्वाइप कर सकते हैं। क्योंकि चैट नहीं खोली जाती, इसलिए वॉट्सऐप आम तौर पर मैसेज को 'पढ़ा हुआ' (read) मार्क नहीं करता है। हालांकि, नोटिफिकेशन प्रीव्यू छोटे मैसेज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। लंबे मैसेज का कुछ हिस्सा छिपा रह सकता है।