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चुपके से पढ़ें WhatsApp मैसेज, भेजने वाले को नहीं चलेगा पता; चैट खोले बिना हो जाएगा काम

WhatsApp के भारत में लगभग 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। लोग वॉट्सऐप पर दिनभर में सैंकड़ों मैसेज भेजते और प्राप्त करते हैं। लेकिन कई मैसेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुपके से पढ़ाना चाहते हैं, ताकि भेजने वाले को पता न चले। आज हम आपको ऐसे ट्रिक बता रहे हैं, जिनसे आप चैट खोले बिना मैसेज पढ़ सकते हैं।

Arpit SoniJun 24, 2026 02:00 pm IST
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नोटिफिकेशन प्रीव्यू का इस्तेमाल करें

सबसे आसान तरीका नोटिफिकेशन प्रीव्यू का इस्तेमाल करना है। जब यह चालू होता है, तो वॉट्सऐप आने वाले मैसेज को सीधे नोटिफिकेशन पैनल में दिखाता है, जिससे यूजर को बातचीत खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। Android फोन पर, स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करने पर अक्सर पूरा मैसेज दिख जाता है। iPhone पर, यूजर ज्यादा जानकारी देखने के लिए नोटिफिकेशन पर लॉन्ग-प्रेस या स्वाइप कर सकते हैं। क्योंकि चैट नहीं खोली जाती, इसलिए वॉट्सऐप आम तौर पर मैसेज को 'पढ़ा हुआ' (read) मार्क नहीं करता है। हालांकि, नोटिफिकेशन प्रीव्यू छोटे मैसेज के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। लंबे मैसेज का कुछ हिस्सा छिपा रह सकता है।

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विजेट का इस्तेमाल करके WhatsApp मैसेज पढ़ें

बिना चैट खोले WhatsApp मैसेज पढ़ने का एक सबसे असरदार तरीका है कई Android स्मार्टफोन पर मौजूद वॉट्सऐप विजेट का इस्तेमाल करना। यह विजेट रिसेंट मैसेज को सीधे होम स्क्रीन पर दिखाता है। यूजर वॉट्सऐप खोले बिना ही आने वाली चैट को स्क्रॉल कर सकते हैं और बातचीत का काफी हिस्सा पढ़ सकते हैं। यह फीचर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अक्सर काम से जुड़े मैसेज देखते रहते हैं, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देना चाहते।

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एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल सावधानी से करें

एक और तरीका है चैट खोलने से पहले एयरप्लेन मोड चालू करना। यूजर्स पहले मैसेज आने देते हैं, फिर अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल देते हैं, जिससे मोबाइल डेटा और वाई-फाई डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद, वे मैसेज खोलकर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट से दोबारा कनेक्ट करने से पहले, उन्हें WhatsApp को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। हालांकि कई यूजर्स कहते हैं कि यह तरीका काम करता है, लेकिन यह हमेशा भरोसेमंद नहीं होता क्योंकि भविष्य के अपडेट के साथ ऐप का व्यवहार बदल सकता है।

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Read Receipts को ऑफ कर दें

जो यूजर्स ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, वे 'रीड रिसीट्स' (read receipts) को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इससे मैसेज पढ़ने पर ब्लू टिक नहीं दिखाई देते। यह सेटिंग वॉट्सऐप के प्राइवेसी मेन्यू में मिलती है। हालांकि, 'रीड रिसीट्स' बंद करने का असर दोनों तरफ होता है। यूजर्स यह भी नहीं देख पाएंगे कि दूसरे लोगों ने उनके मैसेज कब पढ़े हैं।

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बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के हो जाएगा काम

ज्यादातर लोगों के लिए, बिना चैट खोले वॉट्सऐप मैसेज पढ़ने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका नोटिफिकेशन प्रीव्यू और Android विजेट का इस्तेमाल करना है। इन तरीकों के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होती और न ही कोई खर्च आता है। साथ ही, ये यूजर्स को अपनी शर्तों पर बातचीत मैनेज करने और रोजाना की बातचीत में ज्यादा प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करते हैं।

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