नए Recharge का धमाल, पूरे 290 दिन तक नहीं कटेगा फोन, खत्म नहीं होगा डेटा

Vi का 3050 रुपये का प्रीपेड प्लान

वीआई का नया अनलिमिटेड प्लान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सर्कल के यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस प्रीपेड पैक में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और रोजाना इस्तेमाल के लिए अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा मिलता है। जिन यूजर्स के पास 5G-इनेबल्ड फोन हैं, वे सिर्फ उन्हीं इलाकों में अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां वीआई का 5G नेटवर्क कवरेज है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान में रोज का खर्चा लगभग 10.51 रुपये आएगा। कंपनी का कहना है कि इस प्लान का मकसद ऐसे यूजर्स को सुविधा देना है जो लंबी वैलिडिटी और बिना रुकावट कनेक्टिविटी चाहते हैं। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज लिया जाएगा। आप Vi के इन प्लान्स पर भी विचार कर सकते हैं: