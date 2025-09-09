Violence breaks curfew in Nepal protesters adamant on demanding PM Oli to leave the country photos नेपाल में कर्फ्यू तोड़ हिंसा, PM ओली के देश छोड़ने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी; देखें तस्वीरें
नेपाल में कर्फ्यू तोड़ हिंसा, PM ओली के देश छोड़ने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी; देखें तस्वीरें

नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की।

Amit KumarTue, 9 Sep 2025 01:00 PM
नेपाल में कर्फ्यू तोड़ हिंसा, PM ओली के देश छोड़ने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी

नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया। नेपाल के कई हिस्सों में मंगलवार को छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की। काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के चापागांव-थेचो इलाके से भी प्रदर्शनों की खबरें आईं।

‘छात्रों को मत मारो’

काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर के साथ-साथ ललितपुर जिले के चापागांव-थेचो इलाके से भी प्रदर्शनों की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से एकत्र होने पर लगे प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए ‘‘छात्रों को मत मारो’’ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं।

‘केपी चोर, देश छोड़’

प्रदर्शनकारियों ने ‘‘केपी चोर, देश छोड़’’ और ‘‘भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो’’ जैसे नारे लगाए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, प्रदर्शनकारी युवकों ने ललितपुर जिले के सुनाकोठी स्थित संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर भी पथराव किया। गुरुंग ने सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

निशाने पर नेताओं के आलीशान घर

प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के खुमलतार स्थित पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचंड’ के आवास पर तोड़फोड़ की। उन्होंने काठमांडू के बुद्धनीलकंठ में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर के सामने भी प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने राजधानी शहर में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू की घोषणा की। भक्तपुर जिला प्रशासन ने भी मध्यपुर थिमी, सूर्यबिनायक, चंगुनारायण और भक्तपुर नगर पालिकाओं में सुबह साढ़े आठ बजे से अगली सूचना तक प्रतिबंध लगा दिए। ललितपुर के भैसपति, सनेपा और च्यासल सहित कई क्षेत्रों में सुबह नौ बजे से मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लागू है।

सोशल मीडिया प्रतिबंध से भड़का आक्रोश

नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण बना। ऐसा कहा जा रहा है कि यह प्रतिबंध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं को दबाने के लिए लगाया गया था, जिसे जनरेशन Z ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। काठमांडू, पोखरा और सुनसरी जैसे शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने सरकार के इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया।

हिंसक प्रदर्शन और संसद भवन पर हमला

8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने न्यू बानेश्वर इलाके में संसद भवन के पास पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और परिसर में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के बाहर आगजनी की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस, रबर बुलेट और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कुछ खबरों के अनुसार, पुलिस ने फायरिंग भी की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू

हिंसा को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू में 9 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया। मुख्य जिलाधिकारी छविलाल रिजाल ने आदेश जारी किया कि कर्फ्यू के दौरान सभाएं, जुलूस और प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस, दमकल और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई। भक्तपुर और ललितपुर के कुछ हिस्सों में भी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए।

प्रदर्शनों में भारी जनहानि

हिंसक झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाली स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू में 14, सुनसरी और पोखरा में एक-एक मौत की पुष्टि की है। घायलों में कई की हालत गंभीर है, और अस्पतालों में इलाज जारी है। मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा की निंदा करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है।

सेना की तैनाती और सुरक्षा बलों का बल प्रयोग

स्थिति को काबू में करने के लिए काठमांडू, पोखरा, इटाहारी और रूपनदेही में सेना की टुकड़ियां तैनात की गईं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का सहारा लिया। कुछ इलाकों में सुरक्षाबलों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा बलों से बल प्रयोग के मूल सिद्धांतों का पालन करने की अपील की।

गृहमंत्री का इस्तीफा और राजनीतिक संकट

नेपाल के गृहमंत्री ने हिंसा में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही, सीपीएन (माओवादी सेंटर) और सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) जैसी प्रमुख पार्टियों ने ओली के इस्तीफे की मांग की। सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने दावा किया कि प्रदर्शनों को "अराजकतावादी और प्रतिक्रियावादी ताकतों" ने हाईजैक कर लिया है, जिसका उद्देश्य सरकार को अस्थिर करना है।

जनता की परेशानियां और सामाजिक तनाव

कर्फ्यू के कारण काठमांडू और अन्य शहरों में जनजीवन ठप हो गया। स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए, और सार्वजनिक परिवहन रुक गया। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोगों में अफरा-तफरी मची। प्रदर्शनकारियों ने ईस्ट-वेस्ट हाइवे पर टायर जलाकर रास्ते ब्लॉक किए, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सामाजिक तनाव बढ़ने से सरकार और जनता के बीच अविश्वास गहरा गया।

राजशाही समर्थकों की हिंसा का अलग पहलू

सोशल मीडिया प्रतिबंध के अलावा, मार्च 2025 में राजशाही समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन भी चर्चा में रहे। इन प्रदर्शनों में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग की गई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। काठमांडू में तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर जैसे इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था, और 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। यह हिंसा वर्तमान प्रदर्शनों से अलग थी, लेकिन यह नेपाल में बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक असंतोष को दर्शाती है।

