Vastu Tips : सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए अपनाएं वास्तु के ये आसान उपाय
Vastu Tips : वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु के अनुसार सुख-शांति के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से वास्तु दोष नहीं लगता है।

Yogesh JoshiFri, 22 Aug 2025 03:39 PM
1/7

वास्तुशास्त्र

वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु के अनुसार सुख-शांति के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से वास्तु दोष नहीं लगता है। आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सुख-समृद्धि के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए....

2/7

सबसे पहले करें ये काम

वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए और पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष नहीं लगता है और जीवन सुखमय रहता है।

3/7

भगवान की पूजा करें

वास्तु दोषों से मुक्ति के लिए रोजाना भगवान के दर्शन करें और पूजन करें। भगवान की नित्य पूजा करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति नित्य नियम से पूजा करता है उसका जीवन सुख-समृद्धि से भरा रहता है।

4/7

घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ भगवान गणेश की तस्वीर

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ से भगवान गणेश की तस्वीर होना शुभ होता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश सभी विघ्न दूर करते हैं। भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से घर का वास्तुदोष दूर हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख-समृद्धि आती है।

5/7

तुलसी का पौधा घर में रखें&nbsp;&nbsp;

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है। वास्तुदोष को दूर करने के लिए भी आप घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।

6/7

घर के मंदिर में घी की ज्योत जलाएं

घर के मंदिर में रोजाना सुबह और शाम घी की ज्योत प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और वास्तुदोष भी दूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी घर में रोजाना घी का ज्योत प्रज्वलित करना बेहद ही शुभ होता है।

7/7

मेन गेट पर लगाएं चीजें

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट में नेम प्लेट, विंड चाइम्स, पौधे लगाकर रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक होता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार ही गेट को साफ- सुथरा और सजा कर रखना चाहिए।

