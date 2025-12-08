Vastu: शाम में भूलकर भी न करें ये 6 काम, झेलनी पड़ेगी पैसों की दिक्कतें

शम को क्या नहीं करना चाहिए?

सनातन धर्म और वास्तु शास्त्र में दिन के हर पहर के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। विशेष रूप से संध्याकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी के घर में आगमन का समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ कार्यों को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। यदि अपने घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बनाए रखना चाहते हैं, तो सूर्यास्त के आस-पास ये 6 काम करने से बचें-