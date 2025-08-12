जन्माष्टमी पर घर के इन 5 कोनों में रखें मोर पंख, नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर

मोर पंख का घर में रखना होता है शुभ

वास्तु के हिसाब के घर में कुछ चीजों का होना काफी शुभ माना जाता है। इन्हीं में से एक है मोरपंख। आपने देखा होगा कि कई लोग घर में मोर पंख को रखना पसंद करते हैं। वहीं कई लोगों को इसके फायदों के बारे में नहीं पता है। नीचे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर घर में मोर पंख को रखने के क्या फायदे होते हैं? बता दें कि इस बार आप जन्माष्टमी पर खरीदकर इसे घर ले जाएंगे तो ये काफी शुभ होगा। नीचे विस्तार से पढ़ें घर में मोर पंख को रखने के फायदे...