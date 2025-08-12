जन्माष्टमी पर घर के इन 5 कोनों में रखें मोर पंख, नकारात्मक ऊर्जा होगी दूर

वास्तु के हिसाब के घर में कुछ चीजों का होना काफी शुभ माना जाता है। इन्हीं में से एक है मोरपंख। आपने देखा होगा कि कई लोग घर में मोर पंख को रखना पसंद करते हैं। वहीं कई लोगों को इसके फायदों के बारे में नहीं पता है। नीचे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आखिर घर में मोर पंख को रखने के क्या फायदे होते हैं? बता दें कि इस बार आप जन्माष्टमी पर खरीदकर इसे घर ले जाएंगे तो ये काफी शुभ होगा। नीचे विस्तार से पढ़ें घर में मोर पंख को रखने के फायदे...
मोर पंख का कनेक्शन नंद के लाला श्री कृष्ण जी का भी है। श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है। यही वजह है कि वह अपने सिर पर इसे सजाकर भी रखते हैं। ऐसे में उनकी आराधना करने वालों के लिए भी मोर पंख काफी मायने रखता है।
श्री कृष्ण से जुड़े हुए होने की वजह से मोर पंख का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि अगर घर में इसे रखा जाए तो कई फायदे होते हैं।
मोर पंख की एनर्जी काफी पॉजिटिव होती है। ऐसे में जो लोग इसे घर में रखते हैं, वहां हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही इससे घर में खूब शांति आती है।
मोर पंख को घर में रखने से ना सिर्फ पॉजिविटी आती है बल्कि ये खूब बरकत भी ले आता है। घर में सही तरीके से रखने से सुख-समृद्धि धीरे-धीरे बढ़ने लगती है।
16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है और यही सही मौका है कि आप घर के लिए मोर पंख ले आएं। इस दिन मोर पंख खरीदना भी शुभ माना जाता है। मोर पंख को श्री कृष्ण की पूजा में शामिल करना शुभ माना जाता है।
आप मोर पंख को पूजा घर, स्टडी रूम, बेडरूम, मेन गेट और लॉकर में रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये मोर पंख को रखने के लिए सबसे सही जगहें हैं।