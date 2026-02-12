Vastu Tips: घर की इस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा, गृह क्लेश से मिलेगी मुक्ति

Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इन्हीं में से एक पौधा है मोगरे का। वास्तु के मुताबिक इस पौधे को सुख, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए जानते हैं घर में मोगरे का पौधा कहां लगाना चाहिए?

Dheeraj PalFeb 12, 2026 03:29 pm IST
1/7

मोगरा प्लांट लगाने के फायदे

वास्तु के मुताबिक घर में मोगरे का पौधा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही, इससे जातक को घर की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। लेकिन इसे लगाते वक्त वास्तु के सभी नियमों का ख्याल भी रखना जरूरी है। गलत स्थान या दिशा में इस शुभ पौधे को लगाने से अशुभ फल प्राप्त हो सकता है।

2/7

पूजा में इस्तेमाल

मोगरा एक सुगंधित पौधा है। इसका इस्तेमाल भगवान शिव, विष्णुजी और माता लक्ष्मी की पूजा में होता है। अगर आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूजा के दौरान इस फूलों का प्रयोग करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। परिवार के सदस्यों को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है।

3/7

ईशान कोण में लगाएं

मोगरे का पौधा सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार, मोगरे का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा, आप पूर्व दिशा में भी मोगरे का पौधे लगा सकते हैं। इस दिशा में मोगरे का पौधा लगाने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बनता है। साथ ही, पौधे को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसे धूप और हवा मिलती रहे।

4/7

प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं

इस पौधे के फूल की खुशबू मनमोहक और मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। इसे आप घर के प्रवेश द्वार या खिड़की के पास भी लगा सकते हैं। इसे कभी भी घर में टॉयलेट या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।

5/7

गलत जगह ना लगाएं

मान्यता है कि मोगरे के पौधे को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां अंधेरा न रहता हो। साथ ही, उस जगह की नियमित साफ-सफाई का भी अवश्य ख्याल रखें।

6/7

सूख जाए तो हटा दें पौधा

कई बार हमारी गलतियों की वजह से मोगरे का पौधा सूख जाता है। अगर पौधा सूख गया है, तो उसे घर से तुरंत हटा दें। इस प्रकार का पौधा घर में सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता फैला सकता है।

7/7

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

