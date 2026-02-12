Vastu Tips: घर की इस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा, गृह क्लेश से मिलेगी मुक्ति

वास्तु के मुताबिक घर में मोगरे का पौधा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही, इससे जातक को घर की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। लेकिन इसे लगाते वक्त वास्तु के सभी नियमों का ख्याल भी रखना जरूरी है। गलत स्थान या दिशा में इस शुभ पौधे को लगाने से अशुभ फल प्राप्त हो सकता है।
मोगरा एक सुगंधित पौधा है। इसका इस्तेमाल भगवान शिव, विष्णुजी और माता लक्ष्मी की पूजा में होता है। अगर आप गुरुवार और शुक्रवार के दिन पूजा के दौरान इस फूलों का प्रयोग करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। परिवार के सदस्यों को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है।
मोगरे का पौधा सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार, मोगरे का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा, आप पूर्व दिशा में भी मोगरे का पौधे लगा सकते हैं। इस दिशा में मोगरे का पौधा लगाने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बनता है। साथ ही, पौधे को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसे धूप और हवा मिलती रहे।
इस पौधे के फूल की खुशबू मनमोहक और मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। इसे आप घर के प्रवेश द्वार या खिड़की के पास भी लगा सकते हैं। इसे कभी भी घर में टॉयलेट या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।
मान्यता है कि मोगरे के पौधे को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां अंधेरा न रहता हो। साथ ही, उस जगह की नियमित साफ-सफाई का भी अवश्य ख्याल रखें।
कई बार हमारी गलतियों की वजह से मोगरे का पौधा सूख जाता है। अगर पौधा सूख गया है, तो उसे घर से तुरंत हटा दें। इस प्रकार का पौधा घर में सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता फैला सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।