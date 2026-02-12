Vastu Tips: घर की इस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा, गृह क्लेश से मिलेगी मुक्ति

ईशान कोण में लगाएं

मोगरे का पौधा सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार, मोगरे का पौधा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा, आप पूर्व दिशा में भी मोगरे का पौधे लगा सकते हैं। इस दिशा में मोगरे का पौधा लगाने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बनता है। साथ ही, पौधे को किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां उसे धूप और हवा मिलती रहे।