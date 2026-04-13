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Vastu Tips: फर्नीचर की खरीदारी से लेकर घर में उसे रखने के वास्तु नियम, नहीं मानने से बढ़ेगा दोष, हो सकते हैं परेशान

घर को सुंदर बनाने में फर्नीचर की अहम भूमिका होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार फर्नीचर की खरीदारी, रंग और घर में रखने की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए, तो घर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। सही वास्तु नियमों का पालन कर आप घर में पॉजिटिविटी, शांति और समृद्धि पा सकते हैं।

Navaneet RathaurApr 13, 2026 04:02 pm IST
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फर्नीचर खरीदते समय ये ध्यान रखें

फर्नीचर खरीदना कोई साधारण काम नहीं है। वास्तु के अनुसार, फर्नीचर हमेशा नया ही खरीदना चाहिए। प्लास्टिक या बहुत सस्ते मटेरियल से बने फर्नीचर से बचें। रंग हल्के और शांत होने चाहिए, जैसे - सफेद, क्रीम, हल्का भूरा या हल्का पीला। गहरे काले या लाल रंग के फर्नीचर से ज्यादातर मामलों में बचना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा आक्रामक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं।

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सोफा और बेड रखने की सही दिशा

सोफा हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार से सटाकर रखें, ताकि बैठने वाले व्यक्ति का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर रहे। इससे परिवार में स्थिरता और सुख-समृद्धि बनी रहती है। बेडरूम में बेड का सिरहाना दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। कभी भी सिर उत्तर की ओर करके ना सोएं, क्योंकि इससे नींद खराब होती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

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डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल का वास्तु

डाइनिंग टेबल घर के उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। टेबल गोल या चौकोर होनी चाहिए, लेकिन तिकोनी आकार वाली टेबल से बचें, क्योंकि यह कलह बढ़ाती है। स्टडी टेबल बच्चों के कमरे में पूर्व या उत्तर दिशा में रखें, ताकि बच्चे पढ़ाई के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। इससे एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है।

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अलमारी और कैबिनेट रखने के नियम

अलमारियां हमेशा दक्षिण या पश्चिम दीवार से सटाकर रखनी चाहिए। अलमारी का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में खुलना चाहिए। इससे धन का प्रवाह अच्छा रहता है। भारी अलमारियां कभी भी उत्तर या पूर्व दीवार से सटाकर ना रखें, क्योंकि इससे आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं। किचन कैबिनेट भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना बेहतर होता है।

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फर्नीचर रखते समय गलतियां और समाधान

बहुत से लोग फर्नीचर खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और कीमत देखते हैं, वास्तु नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है। अगर फर्नीचर पहले से गलत दिशा में रखा हुआ है और उसे बदलना संभव ना हो, तो छोटे-छोटे वास्तु उपाय जैसे दर्पण, क्रिस्टल या वास्तु पिरामिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्नीचर को हमेशा साफ रखें, टूटा-फूटा फर्नीचर तुरंत बदल दें।

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वास्तु अनुसार रखे फर्नीचर से मिलने वाले लाभ

जब फर्नीचर वास्तु नियमों के अनुसार रखा जाता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बच्चे पढ़ाई में बेहतर करते हैं और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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