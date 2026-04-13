Vastu Tips: फर्नीचर की खरीदारी से लेकर घर में उसे रखने के वास्तु नियम, नहीं मानने से बढ़ेगा दोष, हो सकते हैं परेशान

वास्तु अनुसार रखे फर्नीचर से मिलने वाले लाभ

जब फर्नीचर वास्तु नियमों के अनुसार रखा जाता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बच्चे पढ़ाई में बेहतर करते हैं और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।