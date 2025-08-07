वास्तु के अनुसार भागते हुए घोड़े की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ?

भागते हुए घोड़ों की तस्वीर घर पर लगाना शुभ होता है या अशुभ

लोग अपने घर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की पेंटिंग व तस्वीर लगाते हैं। कई लोगों के घरों में आपने भागते हुए घोड़ों की तस्वीर भी देखी होगी। कई बार लोगों के मन सवाल उठता है कि क्या घर में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर को लगाना चाहिए या नहीं। जानें इस सवाल का जवाब वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से।