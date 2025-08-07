वास्तु के अनुसार भागते हुए घोड़े की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ?

लोग अपने घर को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कई तरह की पेंटिंग व तस्वीर लगाते हैं। कई लोगों के घरों में आपने भागते हुए घोड़ों की तस्वीर भी देखी होगी। कई बार लोगों के मन सवाल उठता है कि क्या घर में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर को लगाना चाहिए या नहीं। जानें इस सवाल का जवाब वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी से।
वास्तु एक्सपर्ट मुकुल रस्तोगी के अनुसार, घर में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर को लगाना शुभ माना गया है। भागते हुए घोड़े प्रगति का सूचक होते हैं। इनको लगाने का अभिप्राय यह माना जाता है कि हमारे जीवन में भी उसी तरह की प्रगति होगी, क्योंकि घोड़ा कभी बैठता नहीं है।
वास्तु शास्त्र में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर को लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जानें घोड़ों की तस्वीर से जुड़े खास नियम।
वास्तु के अनुसार, घोड़े सफेद रंग के होने चाहिए, जो कि शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। घोड़े एक ही दिशा में भागते हुए होने चाहिए, अलग-अलग दिशाओं में नहीं।
वास्तु के अनुसार, घोड़ों का चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख अंदर की ओर होना चाहिए। ध्यान रखें कि घोड़े रथ खींचते हुए नहीं होने चाहिए।
वास्तु के अनुसार, घोड़ों की संख्या सात होनी चाहिए और घोड़े तस्वीर में शांत व प्रसन्न मुद्रा में होने चाहिए न कि क्रोधित या आक्रामक।
वास्तु के अनुसार, घोड़े की तस्वीर या पेंटिंग को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना बेहतर होता है।