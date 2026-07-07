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Vastu Upay: मुख्य द्वार पर रखी ये 5 चीजें घर लाती हैं दरिद्रता, रोकती हैं भाग्य और समृद्धि का रास्ता

Vastu Tips for main door: घर का मुख्य द्वार ऐसी जगह होती है, जहां से सभी का घर पर आगमन होता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों के होने से सुख-समृद्धि का आगमन नहीं होता है। आइए जानते हैं कि घर के मेनगेट पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

Saumya TiwariJul 07, 2026 12:01 pm IST
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घर के मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। क्योंकि यहां से सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर नहीं आते बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ मां लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास हो, इसके लिए मुख्य द्वार की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों के होने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन नहीं होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। मुख्य द्वार पर रखी ये चीजें वास्तु दोष का कारण भी बनती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

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जूते-चप्पल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है कि मेनगेट पर बिखरे पड़े चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जिससे परिवार के लोगों को धन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

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कूड़ा-कचरा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा-कचरा या कूड़ेदान भी नहीं रखना चाहिए। कूड़े-कचरे को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि गंदगी में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं, ऐसी जगह पर दरिद्रता का वास होता है। जिन घरों का मुख्य द्वार गंदा रहता है, उस घर के लोगों को धन हानि और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

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फटी-पुरानी या टूटी चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी टूटी-फूटी, बेकार और फटी-पुरानी चीजों को नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार से घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। मुख्य द्वार पर रखी इन चीजों की वजह से मां लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं।

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कांटेदार पौधे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। कहते हैं कि घर के मेनगेट पर कांटेदार पौधे परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और गलतफहमी लाते हैं। इससे घर में वाद-विवाद या लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं।

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डिस्क्लेमर

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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