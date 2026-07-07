Vastu Upay: मुख्य द्वार पर रखी ये 5 चीजें घर लाती हैं दरिद्रता, रोकती हैं भाग्य और समृद्धि का रास्ता

घर के मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु उपाय

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। क्योंकि यहां से सिर्फ परिवार के लोग ही अंदर नहीं आते बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ मां लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास हो, इसके लिए मुख्य द्वार की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजों के होने से मां लक्ष्मी का घर पर आगमन नहीं होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। मुख्य द्वार पर रखी ये चीजें वास्तु दोष का कारण भी बनती हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।