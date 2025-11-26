Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोVastu Tips: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन-दौलत

Vastu Tips: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन-दौलत

Vastu Tips for Lakshmi ke Upay: शुक्रवार का दिन धन की देवी को समर्पित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ उपाय और लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है।   

Shrishti ChaubeyWed, 26 Nov 2025 03:26 PM
1/10

हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन-दौलत

हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी मां को समर्पित है। देवी लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ उपायों की मदद से पैसों की तंगी दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं धन की देवी को कैसे प्रसन्न करें।

2/10

श्री यंत्र की पूजा

हर शुक्रवार को श्री यंत्र की पूजा करें। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।

3/10

शुक्रवार का व्रत

शुक्रवार के दिन व्रत रखने से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। यह दिन लक्ष्मी मां को समर्पित है। इस दिन विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा और उपवास करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है।

4/10

तुलसी पूजा

हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का संबंध तुलसी जी से भी माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन सुबह और शाम को तुलसी की पूजा करें, दीपक जलाएं और मंत्र जाप भी करें।

5/10

धन की देवी को करें प्रसन्न

माता लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल और वस्त्र चढ़ाएं। इस दिन शृंगार का समान भी देवी को अर्पित करें।

6/10

वास्तु दोष दूर करें

शुक्रवार के दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करें। घर को साफ और रौशन रखें। कलह से दूर रहें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी।

7/10

लक्ष्मी पूजा उपाय

हर शुक्रवार की सुबह और शाम को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

8/10

न करें ये काम

कई बार लोग जल्दबाजी के चक्कर में या फिर आलस के चक्कर में गंदे, कटे-फटे कपड़े घर में पहन लेते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। इसलिए शुक्रवार को साफ और गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनें।

9/10

मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प

मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प कमल है। शुक्रवार को मान्यता है कि लाल रंग का गुलाब व कमल का पुष्प अर्पित करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

10/10

दीपक जलाएं

अगर आप घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के साथ घर की कंगाली भी दूर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश नहीं करती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

