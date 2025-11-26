Vastu Tips: हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगी धन-दौलत

हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी मां को समर्पित है। देवी लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ उपायों की मदद से पैसों की तंगी दूर की जा सकती है। आइए जानते हैं धन की देवी को कैसे प्रसन्न करें।
हर शुक्रवार को श्री यंत्र की पूजा करें। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा।
शुक्रवार के दिन व्रत रखने से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। यह दिन लक्ष्मी मां को समर्पित है। इस दिन विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा और उपवास करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है।
हिंदू धर्म में लक्ष्मी माता का संबंध तुलसी जी से भी माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन सुबह और शाम को तुलसी की पूजा करें, दीपक जलाएं और मंत्र जाप भी करें।
माता लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल और वस्त्र चढ़ाएं। इस दिन शृंगार का समान भी देवी को अर्पित करें।
शुक्रवार के दिन घर में गंगाजल का छिड़काव करें। घर को साफ और रौशन रखें। कलह से दूर रहें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी।
हर शुक्रवार की सुबह और शाम को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
कई बार लोग जल्दबाजी के चक्कर में या फिर आलस के चक्कर में गंदे, कटे-फटे कपड़े घर में पहन लेते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है। इसलिए शुक्रवार को साफ और गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनें।
मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प कमल है। शुक्रवार को मान्यता है कि लाल रंग का गुलाब व कमल का पुष्प अर्पित करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
अगर आप घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के साथ घर की कंगाली भी दूर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश नहीं करती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।