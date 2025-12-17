वास्तु टिप्स: नए साल पर घर में ना लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ सकती हैं मुसीबतें

इमली का पेड़

कई लोग अपने घरों में इमली के पेड़ लगाते हैं। हालांकि इमली का पेड़ सुंदर दिखता है, लेकिन माना जाता है कि इसमें हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे में इसे अपने घरों या आंगन में लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में इमली का पेड़ या पौधा है, तो उसे तुरंत हटा दें। यह आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकता है।