वास्तु टिप्स: नए साल पर घर में ना लगाएं ये 5 पौधे, बढ़ सकती हैं मुसीबतें

वास्तु के मुताबिक सही दिशा और सही पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और समृद्धि लाते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, जिन्हें घर में लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन पौधों को घर में लगाने से इस प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर भी पड़ता है।
यदि आप नए साल पर घर में पेड़-पौधों को लगाने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन-से पौधे घर में लगाने से बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में सुख-शांति बनी रहे। चलिए इन पौधों को बारे में जानते हैं।
वास्तु के अनुसार घर में नुकीले और कांटेदार पौधों को लगाने से बचना चाहिए। कैक्टस, बबूल जैसे कांटेदार पौधे घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसके अलावा इससे मानसिक तनाव, बीमारियां और आर्थिक हानि हो सकती है।
कई लोग अपने घरों में इमली के पेड़ लगाते हैं। हालांकि इमली का पेड़ सुंदर दिखता है, लेकिन माना जाता है कि इसमें हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे में इसे अपने घरों या आंगन में लगाने से बचना चाहिए। अगर आपके घर में इमली का पेड़ या पौधा है, तो उसे तुरंत हटा दें। यह आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकता है।
वैसे मेहंदी के पौधे में कई औषधीय गुण होते हैं, लेकिन इसे घर में रखना वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। घर या आंगन में मेहंदी का पौधा रखना बहुत अशुभ माना जाता है। यह नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी ओर खींचता है। इससे आर्थिक हानि होने की संभावना होती है।
दूध निकलने वाले पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। बता दें कि आक, कनेर आदि पौधों से सफेद रस निकलता है। वास्तु के अनुसार, ये पौधे घर में मानसिक अशांति, आर्थिक परेशानियां और अस्वस्थता लाते हैं।
पीपल और बरगद बड़े पवित्र माने जाते हैं। लेकिन इन्हें घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है। यह घर में ऊर्जा का असंतुलन और परिवार में झगड़े ला सकता है। ऐसे में इन पौधों को नए साल पर घर में लगाने से बचना चाहिए।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।