Vastu Shastra: घर की रसोई में कभी खत्म ना होने दें ये 5 चीजें, मां अन्नपूर्णा होंगी नाराज, परिवार में बढ़ेगी तंगी

हल्दी - गुरु ग्रह का प्रतीक

रसोई में हल्दी का डिब्बा कभी खाली नहीं रखना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टि से हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति देव यानी गुरु से है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान, मान-सम्मान, धन और संतान सुख का कारक माने जाते हैं। जब घर में हल्दी खत्म हो जाती है, तो इसे गुरु दोष का संकेत माना जाता है। इससे शुभ कार्यों में बाधाएं आती हैं, भाग्य कमजोर पड़ता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, हल्दी की कमी समृद्धि को खतरे में डालती है। इसलिए हल्दी का डिब्बा आधा खाली होते ही नया भर लेना चाहिए।