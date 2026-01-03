Vastu: बाथरूम में शीशा लगाना चाहिए या नहीं? लगाने से पहले जान लें वास्तु नियम

दरवाजा के सामने ना हो शीशा

बाथरूम में शीशा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि शीशा दरवाजे के ठीक सामने न हो। जब हम बाथरूम में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बाथरूम में प्रवेश करती है। ऐसे में बाथरूम में शीशे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं।