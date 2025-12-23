Vastu Shastra: घर में नए साल का कैलेंडर कहां टांगे? जानिए सही नियम

ईशान कोण देवताओं का स्थान है। नए साल का कैलेंडर यहां टांगने से साल भर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं और परिवार में शांति रहती है। कैलेंडर में गणेश जी या लक्ष्मी जी की फोटो हो, तो और भी शुभ। ईशान कोण में कैलेंडर टांगने से साल की शुरुआत ही शुभ हो जाती है।
ईशान कोण के अलावा आप कैलेंडर को उत्तर दिशा में भी टांग सकते हैं। उत्तर दिशा कुबेर देव की है। यहां कैलेंडर टांगने से साल भर धन की बरकत होती है, सैलरी बढ़ती है और व्यापार में लाभ मिलता है। कैलेंडर का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। उत्तर में कैलेंडर टांगने से घर में पैसा टिकता है और खर्च नियंत्रित रहते हैं।
पूर्व दिशा सूर्य की है। यहां कैलेंडर टांगने से साल भर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मान-सम्मान बढ़ता है और करियर में तरक्की होती है। सुबह सूर्य की पहली किरण कैलेंडर पर पड़े, तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्व में कैलेंडर टांगने से दिन की शुरुआत सकारात्मक होती है।
दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में कैलेंडर टांगने से साल भर कलह, बीमारी और धन हानि होती है। दक्षिण में टांगने से यम का प्रभाव बढ़ता है, पश्चिम में शनि क्रोधित होते हैं। नैऋत्य में टांगने से रिश्तों में दरार आती है। ऐसे में इन दिशाओं में कैलेंडर टांगने से बचें।
कैलेंडर में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सूर्य देव या सकारात्मक दृश्य वाली फोटो होनी चाहिए। नकारात्मक, युद्ध या दुखी चित्र वाला कैलेंडर ना लें। देवताओं की फोटो वाला कैलेंडर टांगने से साल भर आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है।
कैलेंडर हमेशा नया और साफ-सुथरा रखें। फटा या पुराना कैलेंडर घर में ना रखें, इससे समय रुक जाता है। कैलेंडर को दीवार पर सीधा टांगें, तिरछा ना हो। नीचे दीपक या फूल रखें। साल खत्म होने पर पुराने कैलेंडर को बहते पानी में प्रवाहित करें।
नए साल 2026 का कैलेंडर ईशान, उत्तर या पूर्व में टांगें। गणेश-लक्ष्मी वाली फोटो चुनें। इससे साल भर सुख, समृद्धि और तरक्की मिलेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।