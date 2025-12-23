Vastu Shastra: घर में नए साल का कैलेंडर कहां टांगे? जानिए सही नियम

उत्तर दिशा में कैलेंडर

ईशान कोण के अलावा आप कैलेंडर को उत्तर दिशा में भी टांग सकते हैं। उत्तर दिशा कुबेर देव की है। यहां कैलेंडर टांगने से साल भर धन की बरकत होती है, सैलरी बढ़ती है और व्यापार में लाभ मिलता है। कैलेंडर का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। उत्तर में कैलेंडर टांगने से घर में पैसा टिकता है और खर्च नियंत्रित रहते हैं।