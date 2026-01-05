सोमवार को क्या खरीदें क्या नहीं? जानिए खरीदारी के नियम

इन नियमों का पालन करें

सोमवार को अनाज, किताब, वाहन, गैजेट्स न खरीदें। सफेद चीजें और चावल खरीदें। शिवजी की पूजा करें। इन नियमों से चंद्रमा और शिवजी प्रसन्न होंगे। जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।