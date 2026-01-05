Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोसोमवार को क्या खरीदें क्या नहीं? जानिए खरीदारी के नियम

सोमवार को क्या खरीदें क्या नहीं? जानिए खरीदारी के नियम

सोमवार भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित है। इस दिन की गई खरीदारी जीवन पर गहरा असर डालती है। शास्त्रों में स्पष्ट नियम हैं कि सोमवार को कुछ वस्तुएं खरीदने से सुख-शांति बढ़ती है, कुछ से नकारात्मकता आती है। अगर गलत चीज खरीद ली तो चंद्रमा और शिवजी रुष्ट होते हैं। आज जानिए सोमवार की खरीदारी के जरूरी नियम।

Navaneet RathaurJan 05, 2026 09:48 am IST
सोमवार को अनाज खरीदना सबसे अशुभ

सोमवार को चावल को छोड़कर अन्य अनाज (गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि) खरीदना वर्जित है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और चंद्रमा कमजोर होता है। मन अशांत रहता है, स्वास्थ्य खराब होता है और धन की बरकत रुक जाती है। अनाज खरीदने से मां अन्नपूर्णा भी रुष्ट हो जाती हैं। सोमवार को अनाज की खरीदारी कभी ना करें।

क्या नहीं खरीदें?

सोमवार को किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल या पढ़ाई से जुड़ी कोई भी चीज खरीदना वर्जित है। इससे चंद्रमा का प्रभाव कम होता है और बुद्धि भ्रमित रहती है। बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है और निर्णय लेने में गलतियां होती हैं। यह दिन चंद्रमा का है और पढ़ाई सरस्वती से जुड़ी है। इनका मिश्रण अशुभ होता है।

खेल की चीजें और वाहन भी ना खरीदें

सोमवार को खेल से जुड़ी वस्तुएं (बैट, बॉल आदि) या वाहन (कार, बाइक) खरीदना अशुभ है। इससे जीवन में अस्थिरता आती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, वाहन बुध से जुड़े हैं - इनका टकराव नकारात्मक ऊर्जा लाता है। सोमवार को इनकी खरीदारी से बचें।

मोबाइल, टीवी जैसे गैजेट्स ना खरीदें

सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान (मोबाइल, टीवी, लैपटॉप) खरीदना वर्जित है। इससे मन अशांत रहता है, नींद खराब होती है और रिश्तों में दूरियां आती हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अग्नि तत्व बढ़ाते हैं। इनकी खरीदारी से घर में तनाव और खर्च बढ़ता है।

सोमवार को क्या खरीदना शुभ है?

सोमवार चंद्रमा का दिन है। सफेद रंग की वस्तुएं (कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी, चांदी) खरीदना सबसे शुभ है। चावल खरीदने से घर में अन्न की बरकत होती है। सफेद कपड़े पहनने और खरीदने से मन शांत रहता है। इन नियमों का पालन करने से शिवजी और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं।

सोमवार को क्या करें?

सोमवार को शिवलिंग पर दूध-गंगाजल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। चंद्रमा कमजोर हो, तो दूध का दान करें। सफेद कपड़े पहनें। इन कार्यों से चंद्रमा मजबूत होता है, मन शांत रहता है और जीवन में सुख-शांति बढ़ती है।

इन नियमों का पालन करें

सोमवार को अनाज, किताब, वाहन, गैजेट्स न खरीदें। सफेद चीजें और चावल खरीदें। शिवजी की पूजा करें। इन नियमों से चंद्रमा और शिवजी प्रसन्न होंगे। जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

