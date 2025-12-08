घर में दिख रहे हैं ये 7 संकेत, तो जल्द शुरू होने वाला आपका अच्छा समय

अगर आपकी तुलसी मुरझा रही थी और बिना खास देखभाल के अचानक हरी-भरी, चमकदार हो गई, तो समझिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा संकेत है कि अब घर में सुख-शांति और धन की वर्षा होने वाली है। तुलसी को प्रणाम करें और एक दीपक जलाएं।
जब चींटियां एक सीधी लाइन में आपके घर की ओर या रसोई की ओर चलती दिखें, तो यह मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यह संकेत बताता है कि अब आपके घर में धन और मिठास आने वाली है। चीटियों को कभी ना मारें, थोड़ी शक्कर या गुड़ उनके रास्ते में डालें। आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है।
अगर कोई गाय बिना बुलाए आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, मिमियाए या चुपचाप देखे तो यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। गाय मां लक्ष्मी का स्वरूप है। उसे रोटी-गुड़ खिलाएं और माथे से स्पर्श करें। यह संकेत है कि अब आपके घर में धन, सम्मान और सुख की कमी कभी नहीं होगी।
अगर सुबह आंख खुलते ही कोई पक्षी (मोर, कोयल, कबूतर) बहुत मधुर आवाज में चहचहाए, तो देवलोक से शुभ समाचार आ रहा है। यह संकेत है कि अब आपके रुके काम बनेंगे, तरक्की होगी और घर में खुशियां दस्तक देंगी। खिड़की खोलकर पक्षी को दाना डालें और मन ही मन धन्यवाद कहें।
अगर कोई पौधा जो सालों से फूल नहीं दे रहा था, अचानक फूलों से लद गया, तो समझिए माता लक्ष्मी ने आपके घर को चुना है। कमल, गुड़हल या चमेली का फूल खिलना सबसे बड़ा संकेत है। यह फूल भगवान को चढ़ाएं और घर में घुमाएं। अब सुख-समृद्धि और शांति आपके कदम चूमने वाली है।
अगर रात में सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति, सोने के सिक्के या लक्ष्मी जी दिखें तो यह सबसे पक्का संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। साथ ही सुबह उठते ही कोई शुभ समाचार (फोन, मेहमान) आए तो पक्का समझें – अब आपकी किस्मत चमकने वाली है।
1. सबसे पहले मां लक्ष्मी और अपने कुलदेवता को धन्यवाद कहें। 2. घर में गंगाजल छिड़कें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' 11 बार बोलें। 3. किसी गरीब को मीठा खिलाएं। ये संकेत मिले तो समझो आपका बुरा समय हमेशा के लिए जा चुका है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।