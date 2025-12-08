घर में दिख रहे हैं ये 7 संकेत, तो जल्द शुरू होने वाला आपका अच्छा समय

ये संकेत दिखे तो तुरंत ये 3 काम करें

1. सबसे पहले मां लक्ष्मी और अपने कुलदेवता को धन्यवाद कहें। 2. घर में गंगाजल छिड़कें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' 11 बार बोलें। 3. किसी गरीब को मीठा खिलाएं। ये संकेत मिले तो समझो आपका बुरा समय हमेशा के लिए जा चुका है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।