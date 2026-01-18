वास्तु शास्त्र: पुराने कपड़ों से घर में पोछा लगाना सही होता है या गलत, जानिए नियम

आज से नियम बदलें – घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी

पुराने कपड़े से फर्श पोछना सुविधा लग सकता है, लेकिन वास्तु और शास्त्रों की दृष्टि से यह घर में लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालता है। आज से ही नया या साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में घर की ऊर्जा बदल जाएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।