Vastu Shastra: घर में एक ही भगवान की कई मूर्तियां रखना सही है या गलत, जानिए नियम

इन बातों का रखें ध्यान

एक ही देवता की कई मूर्तियां रखना वास्तु के अनुसार सही नहीं है। इससे ऊर्जा का असंतुलन होता है और घर में सुख-शांति प्रभावित हो सकती है। एक देवता, एक मूर्ति के वास्तु नियमों का पालन करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, नेगेटिविटी दूर रहेगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।