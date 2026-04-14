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Vastu Shastra: घर में पुराने कपड़ों से पोछा लगाना सही होता है या नहीं? जानें इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

घर की साफ-सफाई हर गृहिणी की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों का चुनाव भी वास्तु और ज्योतिष के अनुसार बहुत मायने रखता है? आजकल कई लोग घर के पुराने कपड़ों को फाड़कर पोछा या डस्टिंग क्लॉथ बना लेतें हैं, जो बहुत गलत होता है।

Navaneet RathaurApr 14, 2026 09:31 am IST
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पोछा लगाने के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पुराने कपड़ों को फाड़कर घर के लिए पोछा क्लॉथ बनाने की आदत नकारात्मक ऊर्जा को घर में आमंत्रित कर सकती है। पुराने कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि उनमें व्यक्ति की ऊर्जा, भावनाएं और पुरानी यादें भी समाई रहती हैं।

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पुराने कपड़ों में छिपी रहती है पुरानी ऊर्जा

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कपड़ों को व्यक्ति की दूसरी त्वचा माना जाता है। हर कपड़ा उस व्यक्ति की ऊर्जा, खुशी, दुख, बीमारी या तनाव को अपने अंदर सोख लेता है। जब आप ऐसे पुराने कपड़ों को फर्श पोछने या धूल झाड़ने के काम में लगाती हैं, तो उनमें बसी नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगती है। इससे घर का वातावरण भारी और अशांत हो सकता है।

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पोछे के लिए पुराने कपड़े का इस्तेमाल अशुभ

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने कपड़ों से पोछा लगाने से फर्श से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने की बजाय वापस घर में घूमने लगती है। इससे परिवार के सदस्यों में चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, स्वास्थ्य समस्या और अनावश्यक झगड़े बढ़ सकते हैं। खासकर फटे-पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करना और भी अशुभ माना जाता है। यह दरिद्रता और आर्थिक रुकावट को आकर्षित कर सकता है।

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रिश्तों और मानसिक शांति पर असर

घर की साफ-सफाई नकारात्मक ऊर्जा निकालने का माध्यम होती है, लेकिन गलत कपड़ों से पोछा लगाने पर यह ऊर्जा घर के अंदर ही घूमती रहती है। इससे पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर विवाद, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना और परिवार में तनाव बढ़ सकता है। वास्तु दोष बढ़ने से घर का माहौल भारी हो जाता है, जिसका असर सबसे पहले मानसिक शांति पर पड़ता है।

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पोछा के लिए सही कपड़े

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पोछे के लिए नए या हल्के रंग के कपड़े इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला रंग सबसे अच्छा माना जाता है। पुराने कपड़ों को फाड़कर पोछा बनाने की बजाय उन्हें गरीबों को दान कर दें। अगर पुराने कपड़े इस्तेमाल करने ही हैं, तो उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ करें और केवल बाहरी सफाई के काम में लगाएं।

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वास्तु दोष से बचने के उपाय

घर की सफाई के लिए हमेशा अलग कपड़े रखें। पुराने कपड़ों को फाड़ने की बजाय, उन्हें जरूरतमंदों को दान करें। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, सप्ताह में एक बार घर में गंगाजल का छिड़काव करें। फर्श पर नमक का पानी मिलाकर पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।

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पॉजिटिव एनर्जी के लिए सही आदत अपनाएं

वास्तु शास्त्र सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। छोटी-छोटी आदतें जैसे पोछे के लिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती हैं। जब घर की सफाई सही तरीके से की जाती है, तो परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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