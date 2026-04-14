Vastu Shastra: घर में पुराने कपड़ों से पोछा लगाना सही होता है या नहीं? जानें इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

पॉजिटिव एनर्जी के लिए सही आदत अपनाएं

वास्तु शास्त्र सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का विज्ञान है। छोटी-छोटी आदतें जैसे पोछे के लिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती हैं। जब घर की सफाई सही तरीके से की जाती है, तो परिवार में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।