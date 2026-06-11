Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Vastu Tips: फोन की गैलरी से डिलीट कर दें ये 5 तस्वीरें नहीं तो जिंदगी में छाएंगे संकट के बादल

Phone Photos Vastu Tips: वास्तु के नियम के हिसाब से जानें फोन की गैलरी में कौन-सी 5 तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए? मान्यता है कि इन्हें हटाने से जिंदगी से नकारात्मकता कम होती है।

Garima SinghJun 11, 2026 02:14 pm IST
1/7

फोन से तुरंत हटा दें ऐसी तस्वीरें

वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की चीजें मन और ऊर्जा पर बहुत गहरा असर डालती हैं। नियम के हिसाब से फोन की गैलरी में रखी कुछ तस्वीरें हमारी सोच को नकारात्मक बना सकती हैं। ऐसे में वास्तु में कुछ तस्वीरों को फोन में ना रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसी तस्वीरों के बारे में।

2/7

टूटी हुई चीजों की तस्वीरें

वास्तु के अनुसार फोन की गैलरी में कभी भी टूटी हुई चीजों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। टूटे हुए कांच या सामान से लेकर क्षतिग्रस्त हो चुकी इमारतों की तस्वीरें फोन में ना रखें। इससे मन नकारात्मकता की ओर ज्यादा जाता है।

3/7

रोते हुए लोगों की तस्वीरें

फोन की गैलरी में कभी भी दुख या उदासी वाली तस्वीरें कभी ना रखें। रोते हुए इंसान की तस्वीर को देखकर जाने-अनजाने में ही मन भारी-भारी सा हो जाएगा और आपको वजह भी समझ नहीं आएगी। इन तस्वीरों से नकारात्मकता हमारी ओर जल्दी अट्रैक्ट होती है।

4/7

हिंसा या लड़ाई-झगड़े वाली तस्वीरें

मारपीट या फिर हथियार से जुड़ी तस्वीरें भी फोन में रखने से बचना चाहिए। किसी पुराने म्यूजियम में विजिट करने के बाद हम अक्सर ऐसी तस्वीरें क्लिक कर लेते हैं लेकिन इन्हें गैलरी में रखना सही नहीं है। इससे जिंदगी में भी ऐसे सिचुनएशन बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं कि किसी से लड़ाई-झगड़ा हो।

5/7

सूखे पेड़ और वीरान जगह की तस्वीरें

कोशिश करें कि फोन की गैलरी में सूखे हुए पेड़ या फिर डरावने माहौल वाली तस्वीर को रखना अशुभ होता है। ऐसी तस्वीरें को मन को निराश करती हैं और जिंदगी पर इसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है।

6/7

बुरे समय की तस्वीरें

वास्तु के अनुसार फोन में बुरे समय की तस्वीरें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। कोई ऐसी तस्वीर जो आपको पुरानी खराब चीजों की याद दिलाएं उन्हें फोन से हटा देना ही अच्छा है।

7/7

फोन के लिए लकी हैं ये तस्वीरें

वास्तु के अनुसार फोन की गैलरी में उगते सूरज, हरे-भरे पौधे, नदी, फूल और हंसती-मुस्कुराती हुई तस्वीरों को रखना सही माना जाता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Vastu Tips Vastu Shastra
Hindi NewsफोटोVastu Tips: फोन की गैलरी से डिलीट कर दें ये 5 तस्वीरें नहीं तो जिंदगी में छाएंगे संकट के बादल