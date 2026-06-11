Vastu Tips: फोन की गैलरी से डिलीट कर दें ये 5 तस्वीरें नहीं तो जिंदगी में छाएंगे संकट के बादल

फोन से तुरंत हटा दें ऐसी तस्वीरें

वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास की चीजें मन और ऊर्जा पर बहुत गहरा असर डालती हैं। नियम के हिसाब से फोन की गैलरी में रखी कुछ तस्वीरें हमारी सोच को नकारात्मक बना सकती हैं। ऐसे में वास्तु में कुछ तस्वीरों को फोन में ना रखने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसी तस्वीरों के बारे में।