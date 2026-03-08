वास्तु शास्त्र: बच्चों के टूटे खिलौने से भरा हुआ है घर, जानिए इसका क्या करें

टूटे खिलौने किसी को दान करना ठीक है या नहीं

वास्तु और सामान्य नियमों के अनुसार, बहुत ज्यादा टूटे हुए खिलौने (जिनसे चोट लगने का खतरा हो) कभी दान नहीं करने चाहिए। ऐसे खिलौनों को जरूरतमंद बच्चे को देकर आप अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हल्के टूटे या अच्छी हालत वाले खिलौने दान कर सकते हैं। वास्तु में बुधवार, गुरुवार या रविवार को सुबह या दोपहर में पुराने खिलौने दान करना या घर से बाहर करना शुभ माना जाता है। रात में टूटे खिलौने बाहर ना निकालें।