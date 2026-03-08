Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: बच्चों के टूटे खिलौने से भरा हुआ है घर, जानिए इसका क्या करें

घर में बच्चे हैं तो खिलौने भी बहुत होते हैं। लेकिन टूटे हुए खिलौने, खराब गाड़ियां, फटे गुड़िया या बेकार खिलौने घर में जमा हो जाएं, तो वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष माना जाता है। आज जानिए टूटे खिलौनों को घर में रखने के नुकसान और इन्हें ठीक करने के वास्तु नियम।

Navaneet RathaurMar 08, 2026 10:17 pm IST
टूटे खिलौने घर में रखने के नुकसान

वास्तु में टूटी चीजें रुकी हुई ऊर्जा और अवरोध का प्रतीक होती हैं। बच्चों के टूटे खिलौने घर में रखने से बच्चों का मन अस्थिर रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, ध्यान एक जगह नहीं टिकता और पढ़ाई में रुकावट आती है। घर में अव्यवस्था रहती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। आर्थिक तंगी और तरक्की में भी रुकावट आ सकती है।

टूटे खिलौने किसी को दान करना ठीक है या नहीं

वास्तु और सामान्य नियमों के अनुसार, बहुत ज्यादा टूटे हुए खिलौने (जिनसे चोट लगने का खतरा हो) कभी दान नहीं करने चाहिए। ऐसे खिलौनों को जरूरतमंद बच्चे को देकर आप अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हल्के टूटे या अच्छी हालत वाले खिलौने दान कर सकते हैं। वास्तु में बुधवार, गुरुवार या रविवार को सुबह या दोपहर में पुराने खिलौने दान करना या घर से बाहर करना शुभ माना जाता है। रात में टूटे खिलौने बाहर ना निकालें।

इन जगहों पर टूटे खिलौने बिल्कुल ना रखें

टूटे खिलौने कभी बच्चों की स्टडी टेबल पर ना रखें, इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पूजा स्थल या पूजा घर के पास भी टूटे खिलौने ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा पूजा स्थल तक पहुंचती है। ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में भी टूटे खिलौने ना रखें, यह दिशा देवताओं की है और यहां टूटी चीजें रखने से कुलदेवता रुष्ट हो सकते हैं। इन जगहों पर टूटे खिलौने रखने से वास्तु दोष बढ़ता है।

टूटे खिलौने रखने की सही जगह

अगर टूटे खिलौने तुरंत बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा में रख सकते हैं। यह दिशा भारी और स्थिर वस्तुओं की होती है। लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, टूटे खिलौनों को घर से बाहर निकाल दें। दक्षिण-पश्चिम में रखने से वास्तु दोष थोड़ा कम होता है, लेकिन अंतिम समाधान इन्हें हटाना ही है।

टूटे खिलौने घर से बाहर करने का सही तरीका

टूटे खिलौनों को घर से निकालते समय बुधवार, गुरुवार या रविवार का दिन चुनें। सुबह या दोपहर का समय सबसे उत्तम है। रात में टूटे खिलौने बाहर ना निकालें। खिलौनों को प्लास्टिक बैग में डालकर घर से बाहर किसी कूड़ेदान में फेंक दें। निकालने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें और 'ॐ नमः शिवाय' 11 बार जपें। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है।

टूटे खिलौनों से बचाव के टिप्स

बच्चों के खिलौनों को हमेशा एक बॉक्स या अलमारी में व्यवस्थित रखें। टूटे खिलौने तुरंत अलग करें। बच्चों के कमरे में हरा या नीला रंग का उपयोग करें। कमरे में छोटा मनी प्लांट या पीस लिली रखें। रोज शाम को बच्चों के कमरे में गंगाजल छिड़कें। इन टिप्स से बच्चों का मन शांत रहता है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

बच्चों का भविष्य और घर की खुशहाली

टूटे खिलौने घर में रखना वास्तु दोष बढ़ाता है और बच्चों के मन पर बुरा असर डालता है। आज से ही टूटे खिलौने अलग करें, दान योग्य को दान दें और बाकी को बाहर निकालें। दक्षिण-पश्चिम में अस्थायी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर ना रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

