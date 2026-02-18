Vastu Shastra: घर में पक्षियों का आना शुभ होता है या अशुभ, जानिए कबूतर से लेकर गौरैया के बारे में

कबूतर का घर में आना

कबूतर शांत स्वभाव का पक्षी है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष में इसका संबंध राहु से माना जाता है। घर में कबूतर का घोंसला बनना या लगातार ठहरना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रिश्तों में कलह आ सकती है। हालांकि, सुबह-सुबह कबूतर की गुटरगूं प्रेम और सकारात्मकता का संकेत देती है। शाम को इसकी आवाज लड़ाई या चोरी का संकेत मानी जाती है। घोंसला मिले तो उसे हटाने के बाद गंगाजल छिड़कें।