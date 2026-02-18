Vastu Shastra: घर में पक्षियों का आना शुभ होता है या अशुभ, जानिए कबूतर से लेकर गौरैया के बारे में

कबूतर शांत स्वभाव का पक्षी है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष में इसका संबंध राहु से माना जाता है। घर में कबूतर का घोंसला बनना या लगातार ठहरना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रिश्तों में कलह आ सकती है। हालांकि, सुबह-सुबह कबूतर की गुटरगूं प्रेम और सकारात्मकता का संकेत देती है। शाम को इसकी आवाज लड़ाई या चोरी का संकेत मानी जाती है। घोंसला मिले तो उसे हटाने के बाद गंगाजल छिड़कें।
उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। दिवाली के दिन उल्लू दिखना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। लेकिन अन्य दिनों में घर पर या आसपास उल्लू का आना या आवाज सुनना अशुभ माना जाता है। इससे तरक्की रुकती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में अशांति आ सकती है। उल्लू दिखे तो गंगा जल छिड़ककर 'ॐ नमः शिवाय' जपें।
गिद्ध मृत्यु और नकारात्मकता से जुड़ा पक्षी है। घर के आसपास या छत पर गिद्ध दिखना या घूमना बेहद अशुभ है। इससे झगड़े, धन हानि और सुख में कमी आती है। कौआ भविष्य का संकेतक है। सिर पर कौआ बैठना मान-सम्मान का संकेत है, लेकिन बहुत सारे कौए शोर मचाकर आएं तो खतरा या अनहोनी का संकेत है। गिद्ध दिखे तो गंगाजल छिड़कें और कौए को रोटी खिलाएं।
चमगादड़ रात का पक्षी है और उल्टा लटकने की वजह से इसे भारतीय मान्यताओं में अशुभ माना जाता है। घर में या आसपास चमगादड़ का आना मृत्यु, बड़ी समस्या या नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। हालांकि, चीन में चमगादड़ को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चमगादड़ दिखे तो घर में गंगाजल छिड़कें और 'ॐ नमः शिवाय' 108 बार जपें।
गौरैया और छोटी चिड़िया घर में घोंसला बनाती हैं, तो यह बहुत शुभ संकेत है। वास्तु और शास्त्रों में गौरैया का घर में रहना सुख-समृद्धि, खुशहाली और परिवार की एकता का प्रतीक माना जाता है। जहां गौरैया रहती है, वहां परिवार स्वस्थ और खुश रहता है। गौरैया को दाना-पानी दें। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है।
कई बार कौआ या अन्य पक्षियों के साथ चींटियां घर में या आंगन में दिखती हैं। धार्मिक मान्यताओं में यह पूर्वजों के आशीर्वाद और पितरों की प्रसन्नता का संकेत है। इसे अशुभ नहीं बल्कि बहुत सकारात्मक माना जाता है। कौए को रोटी खिलाएं और चींटियों को गुड़-चावल चढ़ाएं। इससे पितरों की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-शांति बढ़ती है।
पक्षियों का आना संयोग नहीं, बल्कि संकेत है। शुभ पक्षियों को दाना-पानी दें और अशुभ पक्षियों के संकेत पर गंगाजल छिड़कें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।