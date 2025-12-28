वास्तु शास्त्र: घर पर इस दिशा में पति-पत्नी लगाएं अपनी साथ की फोटो फ्रेम, खुशहाल रहेगा वैवाहिक जीवन

सही दिशा में फोटो लगाने से बदल जाएगा जीवन

दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम में पति-पत्नी की खुशहाल फोटो लगा दें। साफ-सुथरी और ऊंचाई पर रखें। रोज देखकर मुस्कुराएं और धन्यवाद कहें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बढ़ेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।