वास्तु शास्त्र: घर पर इस दिशा में पति-पत्नी लगाएं अपनी साथ की फोटो फ्रेम, खुशहाल रहेगा वैवाहिक जीवन

वास्तु में दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) रिश्तों और स्थिरता की दिशा है। पति-पत्नी की मुस्कुराती हुई साथ वाली फोटो यहां लगाने से वैवाहिक जीवन में मजबूती, प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यह दिशा रिश्ते को जड़ों से मजबूत करती है। फोटो फ्रेम लकड़ी का या सुनहरा हो, तो और भी शुभ। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
पश्चिम दिशा शुक्र ग्रह की है, जो प्रेम और सुख का कारक है। अगर दक्षिण-पश्चिम में जगह ना हो, तो पश्चिम दीवार पर फोटो लगाएं। इससे दंपति के बीच रोमांस, आकर्षण और सुख बढ़ता है। फोटो में दोनों मुस्कुराते और एक-दूसरे को देखते हुए हों तो प्रभाव दोगुना हो जाता है। यह दिशा वैवाहिक जीवन में मधुरता लाती है।
उत्तर-पूर्व (ईशान) देवताओं का स्थान है, यहां पति-पत्नी की फोटो लगाने से कुलदेवता रुष्ट हो जाते हैं। दक्षिण दिशा यम की है, यहां फोटो लगाने से झगड़े, अलगाव और स्वास्थ्य समस्या आती है। इन दिशाओं में फोटो लगाने से वैवाहिक जीवन में अशांति और अलगाव का खतरा बढ़ जाता है। इनसे सावधान रहें।
फोटो फ्रेम लकड़ी का, सुनहरा या चांदी का हो, तो सबसे शुभ। काला या लोहे का फ्रेम ना लगाएं। फोटो में दोनों खुश और एक-दूसरे की ओर देखते हुए हों। इससे रिश्ते में मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
बेडरूम में दक्षिण-पश्चिम दीवार पर फोटो लगाएं। फोटो बेड के सिरहाने की दिशा में हो, पैरों की ओर नहीं। ऊंचाई ऐसी हो कि बैठते-उठते नजर पड़े। इससे दंपति के बीच प्रेम और समझदारी बढ़ती है। वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं आती है।
फोटो पर कभी धूल ना जमने दें। हर शुक्रवार को साफ करें। फोटो में अगर बच्चे भी हों, तो और भी शुभ। टूटी या फटी फोटो कभी ना रखें। फोटो के पास लाल या गुलाबी फूल रखें। इससे वैवाहिक जीवन में रोमांस और सुख बना रहता है।
दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम में पति-पत्नी की खुशहाल फोटो लगा दें। साफ-सुथरी और ऊंचाई पर रखें। रोज देखकर मुस्कुराएं और धन्यवाद कहें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बढ़ेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।