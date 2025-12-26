वास्तु शास्त्र: घर में देवी मां की तस्वीर किस दिशा में रखना शुभ होता है? जानिए नियम

सही दिशा में रखें देवी मां की तस्वीर

ईशान, उत्तर या पूर्व में देवी मां की तस्वीर रखें। साफ-सुथरी और ऊँचाई पर रखें। रोज दीपक जलाएं और मंत्र बोलें। इससे घर में मां का स्थायी वास होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।