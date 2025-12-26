Hindustan Hindi News
वास्तु शास्त्र: घर में देवी मां की तस्वीर किस दिशा में रखना शुभ होता है? जानिए नियम

वास्तु शास्त्र में देवी मां (दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती) की तस्वीर या मूर्ति रखना बहुत शुभ है, लेकिन दिशा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। सही दिशा में रखने से मां की कृपा से घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है। गलत दिशा में रखने से मां रुष्ट हो जाती हैं और कलह और धन हानि होती है। आइए जानते हैं इसके नियम।

Navaneet RathaurDec 26, 2025 08:57 pm IST
सबसे शुभ दिशा - ईशान कोण

ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा देवताओं का स्थान है। देवी मां की तस्वीर यहां रखने से मां की पूरी कृपा मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, संतान सुख मिलता है और कुल देवी प्रसन्न रहती हैं। ईशान में देवी तस्वीर रखने से घर हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहता है। यह दिशा मां की सबसे प्रिय है।

दूसरी शुभ दिशा

उत्तर दिशा कुबेर और लक्ष्मी की है। अगर देवी मां लक्ष्मी रूप में हैं, तो उत्तर तरफ तस्वीर रखें। इससे धन की वर्षा होती है और घर में बरकत बनी रहती है। उत्तर में देवी तस्वीर रखने से व्यापार-नौकरी में तरक्की और अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। मां की कृपा से पैसा टिकता है।

पूर्व दिशा में देवी तस्वीर

पूर्व दिशा सूर्य की है। देवी मां की तस्वीर यहां रखने से परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि तेज होती है और मान-सम्मान बढ़ता है। सुबह सूर्य की किरण देवी तस्वीर पर पड़े, तो सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह बना रहता है।

इन दिशाओं में कभी ना रखें

दक्षिण में देवी तस्वीर रखने से यम का प्रभाव बढ़ता है, कलह और बीमारी आती है। पश्चिम में रखने से शनि क्रोधित होते हैं, रिश्तों में दरार पड़ती है। नैऋत्य में रखने से राहु दोष बढ़ता है। इन दिशाओं में देवी तस्वीर रखने से मां रुष्ट हो जाती हैं और घर में अशांति फैलती है।

देवी तस्वीर रखने के जरूरी नियम

देवी मां की तस्वीर जमीन से कम से कम 3 फीट ऊपर रखें। तस्वीर के सामने हमेशा दीपक जलाएं। तस्वीर पर धूल ना जमने दें। रात को तस्वीर के सामने पर्दा डालें या दीपक बुझा दें। टूटी या फटी तस्वीर कभी न रखें। इन नियमों से मां की कृपा निरंतर बनी रहती है।

पूजा घर में विशेष सावधानी

पूजा घर में देवी मां की तस्वीर ईशान कोण में रखें। अगर दुर्गा मां हैं, तो उनका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। लक्ष्मी मां की तस्वीर उत्तर में और मां सरस्वती की फोटो पूर्व में रखना सबसे शुभ होता है। पूजा घर में देवी तस्वीर के पास कोई नकारात्मक चित्र ना रखें। इससे मां की पूरी कृपा मिलती है।

सही दिशा में रखें देवी मां की तस्वीर

ईशान, उत्तर या पूर्व में देवी मां की तस्वीर रखें। साफ-सुथरी और ऊँचाई पर रखें। रोज दीपक जलाएं और मंत्र बोलें। इससे घर में मां का स्थायी वास होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

