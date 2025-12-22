वास्तु शास्त्र: घर में अटैच बाथरूम बनवाना सही होता है या नहीं, जानिए इसके शुभ-अशुभ प्रभाव

सावधानी बरतें

अटैच बाथरूम सुविधा तो देता है, लेकिन वास्तु दोष भी लाता है। अगर बनवाना ही है, तो सही दिशा और उपाय जरूर अपनाएं। पहले से है, तो उपाय शुरू करें। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। सही वास्तु से जीवन में स्वास्थ्य, धन और सुख बना रहता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।