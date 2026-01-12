घर की आठ दिशाएं: जानिए हर दिशा का महत्व, स्वामी ग्रह, दोष से नुकसान और उसके उपाय

पूर्व दिशा - सूर्य देव का स्थान

घर में पूर्व दिशा सूर्य देव का स्थान होता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह सूर्य देव और देवता इंद्र हैं। स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और नई शुरुआत के लिए यह दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पूर्व दिशा से जुड़ा दोष होगा, तो आंखों की समस्या, पिता से संबंध खराब और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इससे छुटकारा के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, पूर्व में लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें और सूर्य यंत्र लगाएं।