घर की आठ दिशाएं: जानिए हर दिशा का महत्व, स्वामी ग्रह, दोष से नुकसान और उसके उपाय

घर में पूर्व दिशा सूर्य देव का स्थान होता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह सूर्य देव और देवता इंद्र हैं। स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और नई शुरुआत के लिए यह दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पूर्व दिशा से जुड़ा दोष होगा, तो आंखों की समस्या, पिता से संबंध खराब और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इससे छुटकारा के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, पूर्व में लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें और सूर्य यंत्र लगाएं।
दक्षिण दिशा के स्वामी ग्रह मंगल और देवता यम हैं। यह दिशा शक्ति, साहस और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण दिशा में दोष होने से रक्त विकार, कानूनी परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस दिशा में लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोष दूर करने के लिए इस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाएं और लाल चंदन का तिलक करें।
उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह बुध और देवता कुबेर हैं। उत्तर दिशा धन, व्यापार, सुख और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में दोष होने पर धन की कमी, व्यापार में घाटा और आर्थिक तंगी बढ़ जाती है। उत्तर दिशा में तिजोरी का मुख रखें, कुबेर यंत्र स्थापित करें और हरे रंग का प्रयोग करने से दोष के अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं।
हिंदू धर्म में ईशान कोण को सबसे पवित्र दिशा माना जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति और देवता शिव-विष्णु हैं। ज्ञान, शांति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। ईशान कोण में दोष होने से संतान कष्ट और मानसिक अशांति बढ़ती है। इससे बचाव के लिए ईशान में जल का पात्र रखें, शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और नीला या पीला रंग प्रयोग करें।
धर्म शास्त्रों के अनुसार, दक्षिण-पूर्व का कोना अग्नि का स्थान माना जाता है। आग्नेय कोण के स्वामी ग्रह शुक्र और देवता अग्नि हैं। स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए यह दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिशा में दोष होने से आगजनी, पेट की समस्या, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। इसके बचाव के लिए अग्नि देव की पूजा करें और इस दिशा में रसोई घर बनाएं।
दक्षिण-पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण कहलाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह राहु और हमारे पितृ ही इसके देवता होते हैं। वैवाहिक सुख और आर्थिक स्थिरता के लिए यह दिशा काफी महत्वपूर्ण है। नैऋत्य कोण में दोष होने पर रिश्तों में कलह, पति-पत्नी में अनबन और नींद नहीं आने की समस्या होती है। इस दिशा के दोष से बचने के लिए यहां राहु यंत्र टांगे और पति-पत्नी की फोटो भी यहां लगा सकते हैं।
उत्तर-पश्चिम का कोना वायव्य कोण कहलाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह चंद्र और देवता वायु हैं। इस दिशा में दोष होने पर मेहमानों से परेशानी, सांस की बीमारी, मानसिक चंचलता बढ़ सकती है। उपाय की बात करें, तो वायव्य में हल्का सामान रखें, सफेद रंग का इस्तेमाल करें और दोष के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चंद्र यंत्र टांगे।
पश्चिम दिशा में शनि देव का प्रभाव होता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह शनि और देवता वरुण हैं। पश्चिम दिशा में दोष होने पर शारीरिक कष्ट, कानूनी परेशानी समेत कई तरह की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जो मानसिक तनाव देती हैं। इस दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। पश्चिम दिशा के दोष को कम करने के लिए काला या नीला रंग का इस्तेमाल करना चाहिए।
हर दिशा का अपना स्वामी ग्रह और देवता है। दिशा में दोष होने पर वही ग्रह क्रोधित होकर जीवन को प्रभावित करता है। आज से ही अपने घर की दिशाओं की जांच करें। जरूरत पड़े तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।