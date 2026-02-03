वास्तु टिप्स: घर में करें कपूर से जुड़े ये उपाय, धन और समृद्धि में होगी वृद्धि

कपूर के उपायों से लाभ

कपूर जलाने या रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, वास्तु दोष दूर होते हैं, धन की बरकत बढ़ती है, रिश्तों में मधुरता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोज कपूर जलाने से घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये उपाय सरल हैं, लेकिन बहुत तेजी से असर करते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।