वास्तु टिप्स: घर में करें कपूर से जुड़े ये उपाय, धन और समृद्धि में होगी वृद्धि

पूजा घर ऊर्जा का केंद्र होता है। यहां एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखें या रोज शाम को कपूर जलाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। पूजा घर में कपूर रखने से देवी-देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। रोज कपूर जलाने से घर की हवा शुद्ध रहती है।
पति-पत्नी के बीच तनाव या अनबन रहती है, तो बेडरूम की सिरहाने वाली जगह या अलमारी में एक छोटा कपूर का टुकड़ा रखें। इससे मन शांत रहता है, अच्छी नींद आती है और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। कपूर की सुगंध से नेगेटिविटी दूर होती है और दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। यह उपाय वैवाहिक जीवन में सुख-शांति लाने में बहुत प्रभावी है।
तिजोरी या अलमारी के हैंडल में या अंदर एक छोटा कपूर का टुकड़ा रखें। कपूर धन की रक्षा करता है और अनावश्यक खर्च को रोकता है। इससे धन का प्रवाह घर की ओर रहता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कुबेर देव प्रसन्न होकर धन वृद्धि के योग बनाते हैं। कपूर हर 15-21 दिन में बदलें।
घर के मुख्य द्वार की कुंडी, हैंडल या दरवाजे के कोने में लाल कपड़े में लिपटा कलावा के साथ कपूर बांध दें या छोटा टुकड़ा रख दें। इससे घर में बुरी नजर, शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है। यह उपाय घर की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर है।
रसोई घर अन्न और समृद्धि का प्रतीक है। गैस चूल्हे के पास, चिमनी में या रसोई के किसी कोने में कपूर का टुकड़ा रखें। इससे अन्न की बरकत बनी रहती है, भोजन पवित्र रहता है और घर में धन की कमी नहीं होती। कपूर की सुगंध से कीट-पतंगे भी दूर रहते हैं और रसोई में सकारात्मक ऊर्जा रहती है।
कपूर जलाने या रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, वास्तु दोष दूर होते हैं, धन की बरकत बढ़ती है, रिश्तों में मधुरता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोज कपूर जलाने से घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ये उपाय सरल हैं, लेकिन बहुत तेजी से असर करते हैं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।