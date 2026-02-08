वास्तु शास्त्र: काम में नहीं लगता है मन, तो ऑफिस टेबल पर रखी ये चीजें हैं जिम्मेदार, जानिए उपाय

टूटी-फूटी चीजें

वास्तु में टूटी या खराब चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। ऑफिस टेबल पर टूटी कलम, फटा पेन, खराब घड़ी या टूटा फ्रेम रखने से मन बेचैन रहता है और काम में बार-बार रुकावट आती है। ये चीजें टेबल की ऊर्जा को ब्लॉक करती हैं। तुरंत सभी टूटी चीजें हटाएं और नई चीजें रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और काम में तेजी आती है।