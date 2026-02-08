वास्तु शास्त्र: काम में नहीं लगता है मन, तो ऑफिस टेबल पर रखी ये चीजें हैं जिम्मेदार, जानिए उपाय

वास्तु में टूटी या खराब चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। ऑफिस टेबल पर टूटी कलम, फटा पेन, खराब घड़ी या टूटा फ्रेम रखने से मन बेचैन रहता है और काम में बार-बार रुकावट आती है। ये चीजें टेबल की ऊर्जा को ब्लॉक करती हैं। तुरंत सभी टूटी चीजें हटाएं और नई चीजें रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और काम में तेजी आती है।
टेबल पर पुराने बिल, रसीद, पुरानी फाइल या बेकार कागज रखने से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा टेबल पर जम जाती है। इससे नया काम शुरू करने में दिक्कत होती है और पुरानी परेशानियां दिमाग में घूमती रहती हैं। वास्तु कहता है कि टेबल पर केवल जरूरी कागज रखें। पुराने कागज तुरंत फाइल में रखें या नष्ट करें। इससे दिमाग हल्का होता है और फोकस बढ़ता है।
ऑफिस टेबल पर सूखे फूल, मुरझाया हुआ पौधा या पुरानी फूलमाला रखना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। सूखी चीजें मौत और रुकावट का प्रतीक होती हैं। इससे काम में उदासी, निराशा और एकाग्रता की कमी आती है। तुरंत सूखे फूल-पौधे हटाएं और ताजा हरा पौधा (मनी प्लांट या पीस लिली) रखें। इससे टेबल पर पॉजिटिव ऊर्जा आती है और मन लगता है।
ऑफिस टेबल पर जूठा कप, बचा हुआ खाना या खाने के अवशेष रखना वास्तु में अशुभ है। इससे टेबल पर नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, मन भटकता है और काम में रुचि नहीं रहती। खाना खाने के बाद कप और प्लेट तुरंत उठाकर सिंक में रखें। टेबल को हमेशा साफ रखें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और काम में तेजी आती है।
टेबल पर केवल जरूरी और नई चीजें रखें। टेबल के दाहिने कोने में हरा पौधा रखें। टेबल पर नीला या हरा कपड़ा बिछाएं। रोज काम शुरू करने से पहले 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' 11 बार बोलें। टेबल के पास पानी का ग्लास रखें। ये छोटे उपाय टेबल की ऊर्जा शुद्ध करते हैं और मन लगाने में मदद करते हैं।
यह खबर सामान्य जानकारियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।