Vastu Dosh Kaise Dur Karein Ghar Ki In Chizon Ko Kare Bahar घर में रखी इन चीजों की वजह से लगता है वास्तु दोष, आज ही कर दें बाहर
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोघर में रखी इन चीजों की वजह से लगता है वास्तु दोष, आज ही कर दें बाहर

घर में रखी इन चीजों की वजह से लगता है वास्तु दोष, आज ही कर दें बाहर

Vastu Dosh Kaise Dur Karein : वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु सही नहीं होने पर वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु दोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में रखे हुए कुछ सामान की वजह से भी वास्तु दोष लग सकता है।

Yogesh JoshiThu, 28 Aug 2025 11:39 PM
1/7

वास्तुशास्त्र

वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु सही नहीं होने पर वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु दोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में रखी हुई बेकार चीजों की वजह से भी वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु दोष लगने पर घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आइए जानते हैं, वास्तु दोष से मुक्ति के लिए घर की किन चीजों को बाहर कर देना चाहिए....

2/7

घर में रखा पुराना सामान करें बाहर

अगर आपने भी घर में पुराना सामान रखा है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है तो ऐसे सामान को घर से बाहर कर दें। घर में पुराना सामान रखने से घर का वातावरण खराब हो जाता है। घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए पुरानी चीजों को घर से बाहर कर दें। जो सामान आपके काम का नहीं है उसे किसी जरुरतमंद को दे दें।

3/7

पुराने अखबार

घर में पुराने अखबार लंबे समय तक न रखें। समय-समय पर पुराने अखबारों को बेचते रहें या घर से बाहर कर दें। घर में पुराने अखबार रखने से घर का वातावरण नकारात्मक होता है।

4/7

खराब इलेक्ट्रॅानिक चीजें

अगर आपने भी घर में खराब इलेक्ट्रॅानिक चीजें रखी हुईं हैं तो आज ही उन्हें घर से बाहर कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार खराब इलेक्ट्रॅानिक चीजें घर के वातावरण को नकारात्मक कर देती हैं।

5/7

खराब घड़ी

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में खराब घड़ी न रखें। अगर आपने भी अपने घर में खराब घड़ी रखी हुई है तो उसे घर से बाहर कर दें। खराब घड़ी आपके समय को भी खराब कर सकती है। घर में घड़ी हमेशा सही रखनी चाहिए।

6/7

जंग लगा हुआ लोहा

वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जंग लगा हुआ लोहा रखना भी अशुभ होता है। अगर आपके पास भी लोहे की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जंग लग रहा है तो उन्हें घर से बाहर कर दें।

7/7

घर की छत से कबाड़ हटाएं

बहुत से लोगों की आदत होती है वो अपने घर का कबाड़ घर की छत में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में रखे हुए कबाड़ को तुरंत हटा दें।

Vastu Tips