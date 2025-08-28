घर में रखी इन चीजों की वजह से लगता है वास्तु दोष, आज ही कर दें बाहर

वास्तुशास्त्र

वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तु सही नहीं होने पर वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु दोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में रखी हुई बेकार चीजों की वजह से भी वास्तु दोष लग जाता है। वास्तु दोष लगने पर घर का वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आइए जानते हैं, वास्तु दोष से मुक्ति के लिए घर की किन चीजों को बाहर कर देना चाहिए....