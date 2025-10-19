वंदे भारत स्लीपर में आएगा फ्लाइट वाला मजा! तस्वीरों में देखें गजब का इंटीरियर

भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक BEML ने 10 ट्रेन सेट तैयार कर रहा है जिनमें से दो को जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं काइनेट को 120 वंदेभारत ट्रेनों का ऑर्डर दिया गया है।
काइनेट एक इंडो-रशियन जॉइंट वेंचर है। काइनेट ने वंदे भारत ट्रेन के लिए फर्स्ट एसी स्लीपर कोच की तस्वीरें जारी की हैं। आइए जानते हैं कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में क्या खास होने वाला है।
वंदेभारत स्लीपर ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर आरामदायक और स्पेशियस सीटें दी गई हैं।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। यात्रियों को कुशन वाली बर्थ उपलब्ध होगी। साथ ही सीटों के पास बॉटल होल्डर, सामान रखने की जगह, स्नैक टेबल लगाया गया है।
फर्स्ट एसी कोच में ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए सीढ़ियां भी एकदम नई स्टाइल में बनाई गई हैं। हर सीट पर रीडिंग लाइट, कॉम्पैक्ट स्टोरेज स्पेस और यूएसबी पोर्ट उपलब्ध होगा।
काइनेट द्वारा बनाए गए वंदे भारत स्लीपर कोच का प्रोडक्शन जल्द ही महाराष्ट्र के लातूर में रेलवे फैक्ट्री में शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अधिकतम 180 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलने के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी प्रति घंटे होगी।
वंदेभारत स्लीपर ट्रेन में भी सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम होगा। इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और घटना में ज्यादा समय नहीं लगेगा और दूरी जल्दी तय होगी। फर्स्ट एसी कोच में सीढ़ियों के नीचे भी यात्रियों के लिए फोन, किताबें या अन्य छोटा सामान रखने की जगह दी जाएगी। आने वाले समय में ऐसी 200 ट्रेनें चलाने का प्लान है।