वंदे भारत स्लीपर में आएगा फ्लाइट वाला मजा! तस्वीरों में देखें गजब का इंटीरियर

कितनी होगी स्पीड

वंदेभारत स्लीपर ट्रेन में भी सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम होगा। इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और घटना में ज्यादा समय नहीं लगेगा और दूरी जल्दी तय होगी। फर्स्ट एसी कोच में सीढ़ियों के नीचे भी यात्रियों के लिए फोन, किताबें या अन्य छोटा सामान रखने की जगह दी जाएगी। आने वाले समय में ऐसी 200 ट्रेनें चलाने का प्लान है।