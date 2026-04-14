सुरंग, जंगल और ग्रीन कॉरिडोर, कैसा दिखता है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

दिल्ली-यूपी और उत्तराखंड के किन-किन इलाकों से कनेक्टिविटी

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की रूट कनेक्टिविटी इसे बेहद अहम बनाती है। राजधानी दिल्ली में इसका शुरुआती बिंदु अक्षरधाम से माना जा रहा है, जहां से यह गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास और सोनिया विहार जैसे इलाकों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह एक्सप्रेस-वे मंडोला (लोनी बॉर्डर), बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड में यह एक्सप्रेस-वे रुड़की होते हुए देहरादून तक पहुंचता है, जहां आशारोड़ी और राजाजी नेशनल पार्क के आसपास का क्षेत्र इसके अंतिम हिस्से में आता है।