मौत बनकर बरसा जल सैलाब, उत्तराखंड में 3 दिन के भीतर 'डबल' त्रासदी, 10 फोटोज

उत्तराखंड में आसमानी आफत विकराल बनकर बरस रही है। तीन दिन के भीतर दो जल त्रासदियों ने प्रदेशवासियों को खौफजदा कर दिया है। 15 सितंबर को पहले देहरादून में तबाही मची और कम से कम 22 लोग मारे गए। फिर 17 सितंबर की आधी रात चमोली में जल प्रलय ने 12 मकानों को लील लिया। कम से कम 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।
15 सितंबर की रात देहरादून में अतिवृष्टि से नदियां उफान पर आ गईं और शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। मशहूर पर्यटक स्थलों सहस्त्रधारा, मालदेवता और मसूरी में तबाही मची। देहरादून से मसूरी से जाने वाला इकलौता मार्ग भूस्खलन की भेंट चढ़ गया।
देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में नई लोग मलबे के साथ बह गए, दब गए। कई दुकानें और होटल तबाह हो गए।
देहरादून में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और 6000 साल पुराना टपकेश्वर मंदिर भी पानी में डूब गया। इन तस्वीरों से भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अचानक आई बाढ़ में प्रेमनगर स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट का कॉलेज कैंपस डूब गया। SDRF ने 200 से ज्यादा छात्रों को रातभर के रेस्क्यू में बाहर निकाला।
सड़कों पर मलबा और पानी का सैलाब दौड़ पड़ा, जिससे कई वाहन बह गए और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सैलाब की ऐसी-ऐसी भयावह तस्वीरें आईं, जो दिल दहला गईं।
लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर और ऊंचे स्थानों पर भागकर किसी तरह जान बचाते नजर आए। हर ओर सिर्फ तबाही नजर आई।
देहरादून की इस त्रासदी के बाद लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि 17 सितंबर की रात चमोली में एक और जल प्रलय ने दस्तक दे दी। बादल फटने और फिर अतिवृष्टि के बाद चमोली में जल सैलाब आ गया। 10 से 12 मकान तबाह हो गए और कम से कम 10 लोग लापता हैं। इनके मलबे में दबे होने की आशंका है।
पानी का बहाव इतना तेज था कि हर किसी की आंखों में अभी भी खौफ का मंजर है। लोग डरे हुए हैं। स्थानीयों का कहना है कि देर रात ढाई बजे जोर का धमाका हुआ और वो जग गए। अधिकांश ने सड़क पर ही रात गुजारी। स्थानीय लोग अपने उजड़े घरों और टूटी रोज़ी-रोटी को देख सिसकते नजर आए।
तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहाड़ों पर मौत बनकर बरसते पानी ने किस तरह जिंदगी और बस्तियों को तबाह कर डाला।