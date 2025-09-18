मौत बनकर बरसा जल सैलाब, उत्तराखंड में 3 दिन के भीतर 'डबल' त्रासदी, 10 फोटोज

आसमानी आफत

उत्तराखंड में आसमानी आफत विकराल बनकर बरस रही है। तीन दिन के भीतर दो जल त्रासदियों ने प्रदेशवासियों को खौफजदा कर दिया है। 15 सितंबर को पहले देहरादून में तबाही मची और कम से कम 22 लोग मारे गए। फिर 17 सितंबर की आधी रात चमोली में जल प्रलय ने 12 मकानों को लील लिया। कम से कम 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।