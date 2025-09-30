Upcoming smartphones launching in October including OnePlus iQOO Vivo Realme and other brands नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल्स, Oppo और OnePlus सब लिस्ट में
नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल्स, Oppo और OnePlus सब लिस्ट में

अक्टूबर, 2025 स्मार्टफोन मार्केट में धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि इसमें ढेरों नए फोन लॉन्च होंगे। हम इन डिवाइसेज की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे बेस्ट का चुनाव करना आपके लिए आसान हो जाए।

Pranesh TiwariTue, 30 Sep 2025 06:39 PM
1/9

अक्टूबर महीने में लॉन्च हो रहे हैं ये फोन

टेक ब्रैंड्स OnePlus से लेकर Realme और iQOO सभी के डिवाइसेज और कई फ्लैगशिप मॉडल्स अगले महीने अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर फैसला होगा। आप इन डिवाइसेज में से चुनाव कर सकते हैं।

2/9

OnePlus 15

वनप्लस का फ्लैगशिप फोन 15 अक्टूबर को आने वाला है, बाद में इसे ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें 6.78 इंच का बड़ा LTPO डिस्प्ले दिया गया है और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें 7000mAh बैटरी और 16GB तक रैम मिलेगी।

3/9

iQOO 15

वीवो से जुड़े ब्रैंड का फोन 15 अक्टूबर को चाइनीज मार्केट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा और 7000mAh क्षमता वाली बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकती है।

4/9

Realme GT 8 Pro

धाकड़ गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाले इस फोन में 200MP पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस और दो 50MP सेंसर्स वाला कैमरा सेटअप मिलेगा। संकेत मिले हैं कि इस डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 सेंसर के अलावा 7000mAh बैटरी ऑफर की जाएगी।

5/9

Oppo Find X9

ओप्पो स्मार्टफोन में को चीन में 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और बाद में यह फोन दिसंबर में भारत आ सकता है। इसमें Dimensity 9500 प्रोसेसर मिल सकता है और 7500mAh वाली बड़ी बैटरी मिलेगी। इस सीरीज के प्रो मॉडल में 200MP कैमरा सेटअप मिलने वाला है।

6/9

Vivo X300 Series

चाइनीज मार्केट में वीवो का यह नया लाइनअप MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा नए लाइनअप के X300 और X300 Pro स्मार्टफोन्स में BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इनमें 200MP तक कैमरा सेटअप के अलावा IP68/69 रेटिंग और बड़ी बैटरी मिलेगी।

7/9

Redmi Note 15 Pro 5G

शाओमी की नोट सीरीज स्मार्टफोन में 20MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। वहीं, 200MP Samsung ISOCELL सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन के साथ कंपनी का फोकस अफॉर्डेबल प्राइस पर दमदार हार्डवेयर और कैमरा पर रहेगा।

8/9

Vivo V60e

वीवो अक्टूबर में 200MP कैमरा सेटअप वाला यह फोन ला रहा है, जो स्टाइलिश डिजाइन के अलावा खास AI फीचर्स मिलेंगे। इस डिवाइस में 12GB तक रैम के अलावा 256GB स्टोरेज दिया गया है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलेगा।

9/9

Realme 15x

रियलमी का नया स्मार्टफोन 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। इस डिवाइस में 7000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें IP69 रेटिंग, 24GB डायनमिक रैम, 144Hz डिस्प्ले और 50MP डुअल कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।

