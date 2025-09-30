नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल्स, Oppo और OnePlus सब लिस्ट में

टेक ब्रैंड्स OnePlus से लेकर Realme और iQOO सभी के डिवाइसेज और कई फ्लैगशिप मॉडल्स अगले महीने अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर फैसला होगा। आप इन डिवाइसेज में से चुनाव कर सकते हैं।
वनप्लस का फ्लैगशिप फोन 15 अक्टूबर को आने वाला है, बाद में इसे ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसमें 6.78 इंच का बड़ा LTPO डिस्प्ले दिया गया है और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इसमें 7000mAh बैटरी और 16GB तक रैम मिलेगी।
वीवो से जुड़े ब्रैंड का फोन 15 अक्टूबर को चाइनीज मार्केट में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा और 7000mAh क्षमता वाली बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकती है।
धाकड़ गेमिंग एक्सपीरियंस देने वाले इस फोन में 200MP पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस और दो 50MP सेंसर्स वाला कैमरा सेटअप मिलेगा। संकेत मिले हैं कि इस डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5 सेंसर के अलावा 7000mAh बैटरी ऑफर की जाएगी।
ओप्पो स्मार्टफोन में को चीन में 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और बाद में यह फोन दिसंबर में भारत आ सकता है। इसमें Dimensity 9500 प्रोसेसर मिल सकता है और 7500mAh वाली बड़ी बैटरी मिलेगी। इस सीरीज के प्रो मॉडल में 200MP कैमरा सेटअप मिलने वाला है।
चाइनीज मार्केट में वीवो का यह नया लाइनअप MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा नए लाइनअप के X300 और X300 Pro स्मार्टफोन्स में BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इनमें 200MP तक कैमरा सेटअप के अलावा IP68/69 रेटिंग और बड़ी बैटरी मिलेगी।
शाओमी की नोट सीरीज स्मार्टफोन में 20MP सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। वहीं, 200MP Samsung ISOCELL सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा सेटअप मिलेगा। इस फोन के साथ कंपनी का फोकस अफॉर्डेबल प्राइस पर दमदार हार्डवेयर और कैमरा पर रहेगा।
वीवो अक्टूबर में 200MP कैमरा सेटअप वाला यह फोन ला रहा है, जो स्टाइलिश डिजाइन के अलावा खास AI फीचर्स मिलेंगे। इस डिवाइस में 12GB तक रैम के अलावा 256GB स्टोरेज दिया गया है। बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर मिलेगा।
रियलमी का नया स्मार्टफोन 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। इस डिवाइस में 7000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। साथ ही इसमें IP69 रेटिंग, 24GB डायनमिक रैम, 144Hz डिस्प्ले और 50MP डुअल कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे।