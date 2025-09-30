नया फोन खरीदने से पहले रुको! अक्टूबर में आ रहे हैं ये 8 मॉडल्स, Oppo और OnePlus सब लिस्ट में

अक्टूबर महीने में लॉन्च हो रहे हैं ये फोन

टेक ब्रैंड्स OnePlus से लेकर Realme और iQOO सभी के डिवाइसेज और कई फ्लैगशिप मॉडल्स अगले महीने अक्टूबर में लॉन्च होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर फैसला होगा। आप इन डिवाइसेज में से चुनाव कर सकते हैं।