मार्च में लॉन्च होने जा रहे हैं ये नए स्मार्टफोन! Apple, Nothing और Motorola सब लिस्ट में शामिल

Apple iPhone 17e

Apple मार्च की शुरुआत में अपना नया iPhone 17e लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें A19 चिपसेट मिलेगा, जो iPhone 17 सीरीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ट्यून की जा सकती है। फोन में बेहतर Neural Engine और ISP के जरिए ऑन-डिवाइस AI फीचर्स को मजबूत किया जाएगा। साथ ही MagSafe चार्जिंग स्पीड को 15W या उससे ज्यादा तक अपग्रेड किया जा सकता है।