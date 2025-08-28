नया फोन खरीदने से पहले रुको! आ रहे हैं ये 6 फ्लैगशिप फोन; iPhone, OnePlus भी लिस्ट में

जल्द आ रहे हैं ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन

साल 2025 की दूसरी छमाही और 2026 की शुरुआत चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड्स के लिए धमाकेदार रहने वाली है। OnePlus, iQOO, Xiaomi, Oppo और Realme अपने नए फ्लैगशिप्स के साथ सुपर-हाई-परफॉरमेंस सेगमेंट में उतरने को तैयार हैं। Snapdragon 8 Elite 2 चिप, 200MP पेरिस्कोप कैमरा, 2K OLED डिस्प्ले और 7000mAh तक की बैटरी जैसे फीचर्स इन डिवाइसेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे।