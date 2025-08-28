Upcoming Chinese Flagship Smartphones 2025 OnePlus 15 iQOO 15 Xiaomi 16 Oppo Find X9 Realme GT 8 Series नया फोन खरीदने से पहले रुको! आ रहे हैं ये 6 फ्लैगशिप फोन; iPhone, OnePlus भी लिस्ट में
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोनया फोन खरीदने से पहले रुको! आ रहे हैं ये 6 फ्लैगशिप फोन; iPhone, OnePlus भी लिस्ट में

नया फोन खरीदने से पहले रुको! आ रहे हैं ये 6 फ्लैगशिप फोन; iPhone, OnePlus भी लिस्ट में

साल 2025 की दूसरी छमाही में स्मार्टफोन कंपनियां धूम मचाने को तैयार हैं और एक के बाद एक कई लॉन्च होंगे। आइए आपको अगले कुछ दिनों में आने वाले फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बताते हैं। 

Pranesh TiwariThu, 28 Aug 2025 08:25 PM
1/7

जल्द आ रहे हैं ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन

साल 2025 की दूसरी छमाही और 2026 की शुरुआत चाइनीज स्मार्टफोन ब्रैंड्स के लिए धमाकेदार रहने वाली है। OnePlus, iQOO, Xiaomi, Oppo और Realme अपने नए फ्लैगशिप्स के साथ सुपर-हाई-परफॉरमेंस सेगमेंट में उतरने को तैयार हैं। Snapdragon 8 Elite 2 चिप, 200MP पेरिस्कोप कैमरा, 2K OLED डिस्प्ले और 7000mAh तक की बैटरी जैसे फीचर्स इन डिवाइसेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे।

2/7

iPhone 17 Series

Apple अपनी iPhone सीरीज के iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max, सितंबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें नए A19/A19 Pro चिपसेट, 120Hz ProMotion डिस्प्ले, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, और बड़े कैमरा अपग्रेड्स जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

3/7

OnePlus 15

वनप्लस 15 में Snapdragon 8 Elite 2, 6.8 इंच 1.5K LTPO OLED डिस्प्ले (165Hz), 7,000mAh बैटरी और 100W+50W चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। ट्रिपल 50MP कैमरा और नया Moon Rock Black कलर इसकी खासियत होगी।

4/7

iQOO 15

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO के फोन में Snapdragon 8 Elite 2 और 6.85 इंच 2K LTPO OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च हो सकता है। 7,000mAh बैटरी, हाई-रिफ्रेश रेट और गेमिंग-ऑप्टिमाइज्ड ट्रिपल कैमरा इसे पावर-हाउस बना देंगे।

5/7

Xiaomi 16 Series

शाओमी 16 सीरीज में 16, 16 Pro, Pro Mini और Ultra मॉडल्स शामिल होंगे। Snapdragon 8 Elite 2, 50MP ट्रिपल कैमरा और 6,800-7,500mAh बैटरी के साथ यह iPhone 17 जैसी डिजाइन स्टाइल में आ सकती है।

6/7

Oppo Find X9 Series

ओप्पो के Find X9 Ultra में Snapdragon 8 Elite 2 और 200MP पेरिस्कोप कैमरा (10x जूम) की उम्मीद है। बाकी मॉडल MediaTek Dimensity 9500 पर चलेंगे और 1.5K डिस्प्ले ऑफर करेंगे। यह सीरीज कैमरा गेम में तगड़ा चैलेंज देने वाली है।

7/7

Realme GT 8 Series

नए Realme GT 8 और GT 8 Pro अक्टूबर 2025 में आएंगे। Snapdragon 8 Elite 2, 2K OLED डिस्प्ले (Pro), 7000mAh बैटरी और 200MP पेरिस्कोप कैमरा इसे अल्ट्रा-प्रिमियम बनाएंगे। GT 8 Pro में हाई-हैप्टिक्स, स्पीकर और मेटल फ्रेम भी होगा।

IPhone Apple Iphone OnePlus OnePlus Phone Oppo Oppo Phone Xiaomi Iqoo Smartphones