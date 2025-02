खून से सनी जमीं, वीरान बस्तियां: रूस-यूक्रेन जंग की 10 दिल दहलाने वाली तस्वीरें

यूक्रेन ने अब तक कितनी जमीन गंवाई?

CNN और Institute for the Study of War के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के हमले के बाद से अब तक यूक्रेन 11% भूमि पर अपना नियंत्रण खो चुका है।