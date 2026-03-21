टीवी के 10 माइथोलॉजिकल शो की IMDb रेटिंग, इस सीरियल ने रामायण-महारभारत को भी छोड़ा पीछे

रामायण

रामानंद सागर के बेटे ने साल 2008 में नए किरदारों के साथ रामायण बनाई थी। इस सीरियल में गुरमीत चौधरी और देबिना ने लीड राम और सीता का किरदार निभाया था। इसी शो के बाद दोनों ने असल में भी शादी कर ली और आज दो बेटियों के पेरेंट्स हैं। इस शो को IMDb पर 77 की रेटिंग मिली है।