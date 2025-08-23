अंदर से ऐसा दिखता है जैस्मिन भसीन-अली गोनी का घर, अलग कमरों में रहते हैं दोनों

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है। इस वीडियो में अली गोनी ने अपना घर दिखाते हुए बताया कि उन्होंने दो अलग अपार्टमेंट को मिलकर एक घर बनाया है।
ये अली और जैस्मिन के घर का हॉल है। ये दो अपार्टमेंट को मिलकर बनाया गया घर है इसलिए हॉल बाकी एक्टर्स के घर से ज्यादा बड़ा है। यहां एक्टर्स की कॉफी टेबल और डिनर टेबल के साथ दो अलग तरह के सोफा सेट देखे जा सकते हैं।
जैस्मिन ने अपने बड़े से हॉल में कॉफी टेबल भी सेट की है। एक्ट्रेस के मुताबिक वो और अली अक्सर यहां बैठकर अपनी कॉफी का आनंद लेते हैं। हालांकि, फराह को ये आईडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया।
ये अली और जैस्मिन के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां दोनों आराम से लंच और डिनर का टाइम साथ में बिताते हैं। डार्क ग्रीन कलर की कुर्सियां और वाइट टेबल का इस्तेमाल किया गया है।
जैस्मिन और अली ने हॉल के ही एक कोने को टीवी रूम बनाया हुआ है। यहां कई फैंसी आइटम देखे जा सकते हैं। सीलिंग पर खूबसूरत सामान देखा जा सकता है। दीवार पर फूल-पत्ती की पेंटिंग्स से इसे रंगीन बनाया गया है।
ये जैस्मिन के घर का वाकिंग क्लोसेट एरिया है। आमतौर पर बड़े फिल्म स्टार के घरों में क्लोसेट स्पेस देखा गया है। जैस्मिन और अली के घर में दो अलग क्लोसेट स्पेस है।
यव जैस्मिन भसीन का बेड रूम है। यहां उन्होंने बेबी पिंक और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। हेड वॉल पर पेड़ों के स्टीकर्स लगे हुए हैं। खूबसरत पर्दे हैं।
ये जैस्मिन के घर का किचन है जो थोड़ा छोटा है। यहां फराह खान ने अपने कुक के साथ मिलकर खाना बनाया।