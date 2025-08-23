tv actor aly goni jasmin bhasin house inside pics see here अंदर से ऐसा दिखता है जैस्मिन भसीन-अली गोनी का घर, अलग कमरों में रहते हैं दोनों
टीवी स्टार कपल अली गोनी और जैस्मिन भसीन पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में हैं और एक साथ रह रहे हैं। खास बात ये है कि चार कमरों के घर में ये जोड़ी अलग कमरों में रहती है। दोनों अपने इस आशियाने को खूबसूरती से सजाया है। देखिए अंदर से ऐसा लगता है जैस्मिन और अली का घर-

Usha ShrivasSat, 23 Aug 2025 11:56 AM
1/8

जैस्मिन और अली का घर

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग शेयर किया है। इस वीडियो में अली गोनी ने अपना घर दिखाते हुए बताया कि उन्होंने दो अलग अपार्टमेंट को मिलकर एक घर बनाया है।

2/8

हॉल

ये अली और जैस्मिन के घर का हॉल है। ये दो अपार्टमेंट को मिलकर बनाया गया घर है इसलिए हॉल बाकी एक्टर्स के घर से ज्यादा बड़ा है। यहां एक्टर्स की कॉफी टेबल और डिनर टेबल के साथ दो अलग तरह के सोफा सेट देखे जा सकते हैं।

3/8

कॉफी टेबल

जैस्मिन ने अपने बड़े से हॉल में कॉफी टेबल भी सेट की है। एक्ट्रेस के मुताबिक वो और अली अक्सर यहां बैठकर अपनी कॉफी का आनंद लेते हैं। हालांकि, फराह को ये आईडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया।

4/8

डाइनिंग एरिया

ये अली और जैस्मिन के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां दोनों आराम से लंच और डिनर का टाइम साथ में बिताते हैं। डार्क ग्रीन कलर की कुर्सियां और वाइट टेबल का इस्तेमाल किया गया है।

5/8

टीवी एरिया

जैस्मिन और अली ने हॉल के ही एक कोने को टीवी रूम बनाया हुआ है। यहां कई फैंसी आइटम देखे जा सकते हैं। सीलिंग पर खूबसूरत सामान देखा जा सकता है। दीवार पर फूल-पत्ती की पेंटिंग्स से इसे रंगीन बनाया गया है।

6/8

क्लोसेट एरिया

ये जैस्मिन के घर का वाकिंग क्लोसेट एरिया है। आमतौर पर बड़े फिल्म स्टार के घरों में क्लोसेट स्पेस देखा गया है। जैस्मिन और अली के घर में दो अलग क्लोसेट स्पेस है।

7/8

बेडरूम

यव जैस्मिन भसीन का बेड रूम है। यहां उन्होंने बेबी पिंक और वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। हेड वॉल पर पेड़ों के स्टीकर्स लगे हुए हैं। खूबसरत पर्दे हैं।

8/8

किचन

ये जैस्मिन के घर का किचन है जो थोड़ा छोटा है। यहां फराह खान ने अपने कुक के साथ मिलकर खाना बनाया।

