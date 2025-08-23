अंदर से ऐसा दिखता है जैस्मिन भसीन-अली गोनी का घर, अलग कमरों में रहते हैं दोनों

हॉल

ये अली और जैस्मिन के घर का हॉल है। ये दो अपार्टमेंट को मिलकर बनाया गया घर है इसलिए हॉल बाकी एक्टर्स के घर से ज्यादा बड़ा है। यहां एक्टर्स की कॉफी टेबल और डिनर टेबल के साथ दो अलग तरह के सोफा सेट देखे जा सकते हैं।