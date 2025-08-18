मंगलवार को करें हनुमान जी के ये 9 उपाय, बरसेगी हनुमंत कृपा

हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा-अर्चना की जाती है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। मंगलवार को कुछ उपाय करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, हनुमान जी को खुश करने के उपाय-
हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा के पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 1 बार तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए।
मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी है उन्हें रोजाना सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।
हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का सुमिरन करना। आप श्री राम जय राम जय जय राम या सिया राम जय राम जय जय राम का सुमिरन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है।
हिंदू धर्म में मंत्र जप का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति रोजाना मंत्र जप करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंत्र का जप जरूर करें। आप ऊं हं हनुमंते नम: का जप कर सकते हैं।
मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। चोला चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार भोग जरूर लगाएं। भगवान के भोग में सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना भी शुभ माना जाता है।
मंगलवार को हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करने के बाद आरती अवश्य करें। हिंदू धर्म में भगवान की आरती का विशेष महत्व है।
हिंदू धर्म में व्रत करने का विशेष महत्व है। व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं।
मंगलवार के हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हनुमान जी को फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं।