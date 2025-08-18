मंगलवार को करें हनुमान जी के ये 9 उपाय, बरसेगी हनुमंत कृपा

भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का सुमिरन करें

हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का सुमिरन करना। आप श्री राम जय राम जय जय राम या सिया राम जय राम जय जय राम का सुमिरन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन करता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है।