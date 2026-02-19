Hindustan Hindi News
शादी के दिन अपनाएं फिल्मी दुल्हनों जैसे खूबसूरत और एलिगेंट हेयर लुक्स

हर दुल्हन चाहती है कि उसके शादी के दिन का लुक हमेशा यादगार रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की वेडिंग हेयरस्टाइल्स आज भी ट्रेंड में हैं। इन हेयरस्टाइल्स में परंपरा, एलिगेंस और मॉडर्न टच का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है।

Shubhangi GuptaFeb 19, 2026 04:00 pm IST
1/9

बॉलीवुड ब्राइड्स

शादी का दिन हर लड़की की जिंदगी का सबसे खास और यादगार दिन होता है। इस दिन आउटफिट, मेकअप और ज्वेलरी जितनी अहम होती है, उतनी ही अहम होती है सही हेयरस्टाइल। एक परफेक्ट ब्राइडल हेयरस्टाइल ना सिर्फ लुक को पूरा करता है, बल्कि दुल्हन की पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को भी उभारता है। आज की दुल्हनें ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद करती हैं और ऐसे में बॉलीवुड ब्राइड्स की वेडिंग हेयरस्टाइल्स सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। कभी स्लीक बन, कभी सॉफ्ट कर्ल्स तो कभी फ्लोरल टच- फिल्मी दुल्हनों के हेयर लुक्स में परंपरा और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है, जिसे हर ब्राइड अपने स्पेशल डे पर अपनाना चाहती है।

2/9

आलिया भट्ट – मिनिमल और सॉफ्ट&nbsp;

आलिया भट्ट ने अपने वेडिंग लुक में नेचुरल, ओपन वेव्स को चुना। यह हेयरस्टाइल मॉडर्न ब्राइड्स के लिए बेस्ट है, जो हेवी बन की जगह सॉफ्ट और फ्री-फ्लोइंग लुक चाहती हैं।

3/9

कियारा आडवाणी – क्लासिक स्लीक लो बन

कियारा आडवाणी ने अपने वेडिंग डे पर स्लीक लो बन चुना, जिसमें सेंटर पार्टिंग के साथ एलिगेंट मांगटीके का शानदार तालमेल था। यह हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल ब्राइड्स के लिए आदर्श है, खासकर लहंगे और हैवी नेकपीस के साथ।

4/9

शोभिता धुलिपाला – रॉयल ट्रेडिशनल टच

शोभिता धुलिपाला की वेडिंग हेयरस्टाइल में साउथ इंडियन प्रभाव नजर आया। स्लीक ब्रेड के साथ ट्रेडिशनल हेयर एक्सेसरीज ने उनके लुक को रॉयल बनाया। यह स्टाइल सिल्क साड़ियों और टेंपल ज्वेलरी के साथ खूबसूरत लगती है।

5/9

परिणीति चोपड़ा – सॉफ्ट कर्ल्स और मिडिल पार्टिंग

परिणीति चोपड़ा ने शादी में मिडिल पार्टिंग के साथ ओपन सॉफ्ट वेव्स चुनी। यह हेयरस्टाइल फ्रेश, यंग और रोमांटिक फील देती है। हल्के दुपट्टे और मिनिमल मेकअप के साथ यह स्टाइल बेहद आकर्षक लगती है।

6/9

दीपिका पादुकोण – ट्रेडिशनल स्लीक बन

दीपिका पादुकोण का क्लासिक स्लीक बन और सेंटर पार्टिंग आज भी ब्राइडल हेयर गोल्स में शामिल है। माथा पट्टी और जूड़े के साथ यह लुक साउथ और नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स दोनों के लिए परफेक्ट है।

7/9

कटरीना कैफ – नेचुरल वेव्स

कटरीना कैफ की वेडिंग हेयरस्टाइल सिंपल और एलिगेंट थी। उन्होंने मिडिल पार्टिंग के साथ बन हेयरस्टाइल चुना जिसके साथ डबल माथापट्टी पूरे लुक में चार चांद लगा रही थी। यह स्टाइल उन दुल्हनों के लिए परफेक्ट है जो नेचुरल और ग्रेसफुल लुक चाहती हैं।

8/9

अनुष्का शर्मा – बोहेमियन ब्राइडल वाइब

अनुष्का शर्मा की लो बन हेयरस्टाइल में फ्रेश फ्लॉवर्स का इस्तेमाल किया गया था। यह स्टाइल इंटीमेट वेडिंग्स और डे सेरेमनी के लिए परफेक्ट है, जो नेचुरल और सॉफ्ट ब्राइडल लुक देती है।

9/9

कैसे चुनें अपना परफेक्ट ब्राइडल हेयरस्टाइल

हेयरस्टाइल चुनते समय अपने आउटफिट, ज्वेलरी, फेस शेप और वेडिंग थीम को ध्यान में रखें। बॉलीवुड ब्राइड्स से इंस्पिरेशन लें, लेकिन उसे अपने पर्सनल स्टाइल के अनुसार कस्टमाइज करें ताकि आपका लुक यूनिक और यादगार बने।

