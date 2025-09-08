पूर्ण चंद्रग्रहण पर ब्लड मून का दीदार; अलग-अलग रंगों में नजर आया चांद, तस्वीरें

टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण का नजारा

दिल्ली में युवाओं और छात्रों को खगोलीय घटना के बारे में विस्तार से बताया गया। लोगों ने टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रहण का सीधा दृश्य देखा। टेलीस्कोप से चंद्र ग्रहण देखने के लिए लोग बारी-बारी से अपना इंतजार कर रहे थे। इससे पृथ्वी की छाया से गुजरते हुए चंद्रमा का नजदीक से देखा।