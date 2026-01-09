कंपकंपाती ठंड में ये गैजेट्स बनेंगे आपके सर्दियों के साथी; कीमत 250 रुपये से शुरू

सर्दियों का मौसम अपने साथ ठिठुरन के साथ-साथ कई छोटी-छोटी परेशानियां भी लेकर आता है। ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि कुछ स्मार्ट गैजेट्स भी काफी मददगार साबित होते हैं। ये गैजेट्स न केवल शरीर को गर्म रखते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान भी बना देते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रूम हीटर की। ठंड के मौसम में घर या ऑफिस के कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट है। आजकल बाजार में ऑयल-फिल्ड हीटर, फैन हीटर और इंफ्रारेड हीटर जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। कम बिजली खपत और सेफ्टी फीचर्स वाले हीटर सर्दियों में खासकर रात के समय काफी राहत देते हैं।
ठंड में हाथ-पैर ठंडे हो जाना एक आम समस्या है। ऐसे में इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड या इलेक्ट्रिक कंबल बहुत काम आते हैं। इन्हें बेड पर बिछाकर या शरीर के किसी खास हिस्से पर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। कम समय में गर्मी देने की वजह से ये बुजुर्गों और जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
सर्दियों में हवा ड्राई हो जाती है, जिससे त्वचा और सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में ह्यूमिडिफायर एक जरूरी गैजेट बन जाता है। यह कमरे की नमी को संतुलित रखता है, जिससे गला सूखने, खांसी और ड्राई स्किन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। बच्चों और अस्थमा के मरीजों के लिए यह खास तौर पर उपयोगी माना जाता है।
गर्म पानी की जरूरत सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक केतली और वॉटर हीटर इस मौसम में बेहद काम के गैजेट्स हैं। चाय, कॉफी या सूप बनाने से लेकर नहाने के लिए गर्म पानी तक, ये गैजेट्स समय और मेहनत दोनों बचाते हैं। आजकल इंस्टेंट वॉटर हीटर भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं।
अगर बाहर निकलना जरूरी हो, तो स्मार्ट हीटिंग वियरेबल्स भी ठंड से बचाव में मदद करते हैं। हीटेड ग्लव्स और हीटेड जैकेट जैसे गैजेट्स ठंडे इलाकों में रहने वालों या बाइक चलाने वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हैं। इनमें बैटरी से चलने वाली हीटिंग तकनीक होती है, जो शरीर को गर्म रखती है।