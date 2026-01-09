कंपकंपाती ठंड में ये गैजेट्स बनेंगे आपके सर्दियों के साथी; कीमत 250 रुपये से शुरू

Room Heaters

सबसे पहले बात करते हैं रूम हीटर की। ठंड के मौसम में घर या ऑफिस के कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गैजेट है। आजकल बाजार में ऑयल-फिल्ड हीटर, फैन हीटर और इंफ्रारेड हीटर जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। कम बिजली खपत और सेफ्टी फीचर्स वाले हीटर सर्दियों में खासकर रात के समय काफी राहत देते हैं।