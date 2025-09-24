OnePlus और Samsung सबके फोन सस्ते, Amazon Sale की धमाका मिडरेंज डील्स

OnePlus से लेकर Samsung तक, 25 हजार रुपये से कम कीमत पर एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। आप Amazon Great Indian Festival Sale में धाकड़ ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। हम यहां टॉप-5 मिडरेंज डील्स की जानकारी एकसाथ दे रहे हैं, जिससे आपके लिए चुनना आसान हो जाए।
₹25 हजार रुपये के करीब कीमत पर यह फोन बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है। मेटल फिनिश डिजाइन वाले डिवाइस को 32,999 रुपये के लिस्टेड प्राइस के मुकाबले 25,9499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।
वीवो से जुड़े ब्रैंड का यह फोन गेमिंग लवर्स के लिए परफेक्ट है और इसमें फास्ट चार्जिंग वाली बड़ी बैटरी मिलती है। इसे 31,999 रुपये के बजाय छूट के बाद 23,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है।
वनप्लस के नॉर्ड लाइनअप का यह पावरफुल कैमरा फोन 24,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस के मुकाबले Amazon Sale के दौरान 21,749 रुपये में बैंक ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है।
पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आने वाले इस रेनो लाइनअप स्मार्टफोन की कीमत वैसे तो 41,944 रुपये है लेकिन सेल के चलते यह सिर्फ 24,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।
सैमसंग A-सीरीज का यह फोन वैसे तो 45,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है लेकिन इसे छूट के बाद सेल में केवल 23,499 रुपये से खरीदा जा सकता है।