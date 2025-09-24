Top Midrange Smartphone Deals Under 25000 rupees on Amazon Great Indian Festival Sale OnePlus, Samsung, iQOO and More OnePlus और Samsung सबके फोन सस्ते, Amazon Sale की धमाका मिडरेंज डील्स
OnePlus और Samsung सबके फोन सस्ते, Amazon Sale की धमाका मिडरेंज डील्स

अगर आपको मिडरेंज सेगमेंट में 25 हजार रुपये से कम कीमत पर दमदार फोन की तलाश है तो Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale अच्छा मौका साबित हो सकती है। हम इसकी टॉप डील्स आपके लिए लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariWed, 24 Sep 2025 11:37 AM
₹25 हजार से कम में टॉप-5 स्मार्टफोन डील्स

OnePlus से लेकर Samsung तक, 25 हजार रुपये से कम कीमत पर एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स खरीदने का मौका ग्राहकों को मिल रहा है। आप Amazon Great Indian Festival Sale में धाकड़ ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। हम यहां टॉप-5 मिडरेंज डील्स की जानकारी एकसाथ दे रहे हैं, जिससे आपके लिए चुनना आसान हो जाए।

OnePlus Nord 4

₹25 हजार रुपये के करीब कीमत पर यह फोन बेहतरीन वैल्यू ऑफर कर रहा है। मेटल फिनिश डिजाइन वाले डिवाइस को 32,999 रुपये के लिस्टेड प्राइस के मुकाबले 25,9499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर ऑर्डर किया जा सकता है।

iQOO Neo 10R

वीवो से जुड़े ब्रैंड का यह फोन गेमिंग लवर्स के लिए परफेक्ट है और इसमें फास्ट चार्जिंग वाली बड़ी बैटरी मिलती है। इसे 31,999 रुपये के बजाय छूट के बाद 23,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है।

OnePlus Nord CE 5

वनप्लस के नॉर्ड लाइनअप का यह पावरफुल कैमरा फोन 24,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस के मुकाबले Amazon Sale के दौरान 21,749 रुपये में बैंक ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है।

Oppo Reno 13

पावरफुल कैमरा सेटअप के साथ आने वाले इस रेनो लाइनअप स्मार्टफोन की कीमत वैसे तो 41,944 रुपये है लेकिन सेल के चलते यह सिर्फ 24,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

Samsung Galaxy A55 5G

सैमसंग A-सीरीज का यह फोन वैसे तो 45,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है लेकिन इसे छूट के बाद सेल में केवल 23,499 रुपये से खरीदा जा सकता है।

