दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे ये देश, कई मुल्कों में 100% साक्षरता दर

दुनिया में किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना साक्षरता मानी जाती है। हाल के अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने 100% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यानी वहां 15 साल से ऊपर की पूरी आबादी पढ़ना लिखना जानती है। इन्फोप्लीज, वर्ल्ड ओ' स्टैट्स और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि इनमें फिनलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ग्रीनलैंड, लिक्टेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
फिनलैंड और नॉर्वे की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहां सार्वजनिक स्कूलिंग मजबूत है और आजीवन शिक्षा पर खास जोर दिया जाता है। यही वजह है कि वहां हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध हो पाती है।
लक्जमबर्ग और लिक्टेंस्टाइन जैसे छोटे और समृद्ध देशों के लिए सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना आसान है। कम आबादी, संसाधनों की प्रचुरता और उच्च जीवन स्तर के चलते वहां शिक्षा तक पहुंच सार्वभौमिक हो चुकी है।
उज्बेकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जहां साक्षरता दर लगभग 100% है। सोवियत दौर से चली आ रही अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था ने इस मध्य एशियाई देश को मजबूत आधार दिया। आज वहां ग्रामीण और शहरी इलाकों में समान रूप से शिक्षा की पहुंच है।
इनके अलावा यूक्रेन, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों की साक्षरता दर भी लगभग 100% के करीब मानी जाती है। हालांकि, इन आंकड़ों में कभी कभी अंतर होता है क्योंकि परिभाषाओं और सरकारी रिपोर्टिंग की सटीकता में फर्क हो सकता है। गौरतलब है कि साक्षरता दर को लेकर कोई एक देश नंबर 1 नहीं है। कई मुल्क एक साथ इस मुकाम पर खड़े हैं।