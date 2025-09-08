top countries with 100 percent literacy rate finland norway luxembourg uzbekistan global education दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे ये देश, कई मुल्कों में 100% साक्षरता दर
फोटो
दुनिया के कई मुल्क आज 100% साक्षरता दर पर पहुंचे हैं, जो उनकी मजबूत शिक्षा व्यवस्था की गवाही देता है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं...

Himanshu TiwariMon, 8 Sep 2025 04:43 PM
1/5

इन देशों में 100 प्रतिशत साक्षरता

दुनिया में किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना साक्षरता मानी जाती है। हाल के अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने 100% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यानी वहां 15 साल से ऊपर की पूरी आबादी पढ़ना लिखना जानती है। इन्फोप्लीज, वर्ल्ड ओ' स्टैट्स और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि इनमें फिनलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ग्रीनलैंड, लिक्टेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

2/5

फिनलैंड और नॉर्वे टॉप पर

फिनलैंड और नॉर्वे की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहां सार्वजनिक स्कूलिंग मजबूत है और आजीवन शिक्षा पर खास जोर दिया जाता है। यही वजह है कि वहां हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध हो पाती है।

3/5

लक्जमबर्ग भी शिक्षा में समृद्ध

लक्जमबर्ग और लिक्टेंस्टाइन जैसे छोटे और समृद्ध देशों के लिए सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना आसान है। कम आबादी, संसाधनों की प्रचुरता और उच्च जीवन स्तर के चलते वहां शिक्षा तक पहुंच सार्वभौमिक हो चुकी है।

4/5

ये देश भी आगे

उज्बेकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जहां साक्षरता दर लगभग 100% है। सोवियत दौर से चली आ रही अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था ने इस मध्य एशियाई देश को मजबूत आधार दिया। आज वहां ग्रामीण और शहरी इलाकों में समान रूप से शिक्षा की पहुंच है।

5/5

100 प्रतिशत के करीब इनकी भी साक्षरता दर

इनके अलावा यूक्रेन, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों की साक्षरता दर भी लगभग 100% के करीब मानी जाती है। हालांकि, इन आंकड़ों में कभी कभी अंतर होता है क्योंकि परिभाषाओं और सरकारी रिपोर्टिंग की सटीकता में फर्क हो सकता है। गौरतलब है कि साक्षरता दर को लेकर कोई एक देश नंबर 1 नहीं है। कई मुल्क एक साथ इस मुकाम पर खड़े हैं।

Education News