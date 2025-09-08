दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे ये देश, कई मुल्कों में 100% साक्षरता दर

इन देशों में 100 प्रतिशत साक्षरता

दुनिया में किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना साक्षरता मानी जाती है। हाल के अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने 100% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यानी वहां 15 साल से ऊपर की पूरी आबादी पढ़ना लिखना जानती है। इन्फोप्लीज, वर्ल्ड ओ' स्टैट्स और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि इनमें फिनलैंड, नॉर्वे, लक्जमबर्ग, अंडोरा, ग्रीनलैंड, लिक्टेंस्टाइन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।