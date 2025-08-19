हाथ मिलाया, मुस्कुराए और दिया लेटर...तस्वीरों में देखिए ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग का माहौल

हाथ मिलाकर स्वागत

डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत हाथ मिलाकर किया। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। यहां से रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना है।