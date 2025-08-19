हाथ मिलाया, मुस्कुराए और दिया लेटर...तस्वीरों में देखिए ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग का माहौल

डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के दौरान माहौल काफी हल्का-फुल्का रहा। दोनों राष्ट्रप्रमुख दिल खोलकर हंसते-मुस्कुराते नजर आए।
डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत हाथ मिलाकर किया। जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। यहां से रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना है।
ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर मौजूद थे। इन लोगों ने बड़ी संख्या में यूक्रेन के लिए समर्थन जताया।
अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति जब प्रेस से बात कर रहे थे, तब थोड़ी सी इंटेंस बातचीत भी हुई।
व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का स्वागत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बड़े भाई की भूमिका में नजर आए। उन्होंने बड़े अधिकार के साथ जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा।
ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां मौजूद रहे। हालांकि फरवरी 2025 की तुलना में वह ट्रंप के साथ नहीं, बल्कि अलग नजर आए।
ट्रंप से मिलने पहुंचे जेलेंस्की अपने साथ एक लेटर भी लेकर आए थे। हालांकि ट्रंप को लेटर सौंपते हुए उन्होंने कहा कि यह आपके लिए नहीं है। ट्रंप लेटर देखकर हंस पड़े।
डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मार्को रुबियो भी मौजूद नजर आए।