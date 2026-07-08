टॉप 7 गानों की लिस्ट में इन्होंने बनाई जगह, नंबर वन पर महीने पुराना यह धांसू ट्रैक

इस हफ्ते के टॉप 7 गाने

भारतीय फिल्में गानों के बिना अधूरी हैं। हर बार फिल्मों के साथ दर्जनों नए गाने रिलीज हो जाते हैं। ऐसे में कंपोजर्स, म्यूजिशियन्स और लिरिक्स राइटर्स का काम आसान नहीं होता है। बावजूद इसके बॉलीवुड और साउथ सिनेमा हर बार कुछ नया लेकर आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते चार्टबस्टर लिस्ट में किन गानों का जलवा रहा है।